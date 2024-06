Manuel Lombardía, entrenador del Valdetires Ferrol: “La campaña fue de nueve, por lo menos, se hizo un temporadón”

El lucense Manuel Lombardía continuará una temporada más –la segunda consecutiva en su segunda etapa en la entidad– dirigiendo a un Valdetires Ferrol que en la pasada campaña se convirtió en el equipo revelación. El grupo ferrolano llegó a disputar el playoff de ascenso a Primera con un equipo conformado en su mayoría por jugadoras verdes salvando la categoría in extremis y otras procedentes de un descendido A Fervenza que, afortunadamente, se acoplaron a la perfección.



-Tras una gran campaña como la firmada ¿era su intención seguir en el club?

Sí, la intención era seguir. Tuve un año parado, vuelves y haces una temporada buena con un equipo prácticamente nuevo y siempre te acaban llegando ofertas nuevas. Las escuchas pero básicamente mi idea era seguir aquí y ver si se puede mejorar un poco en todos los aspectos.



-¿Cómo valora ahora la campaña?

Cuando coges un equipo nuevo como este con los condicionantes que tenía y haces la temporada que haces, había la posibilidad de que todo el mudo alucinase o de que todo el mundo se acostumbre, por decirlo así, a ganar, a ir a mejor... y no siempre hay que acostumbrarse. Hay que ser consciente, tener los pies en el suelo y saber de donde vienes, todos, desde la parte del cuerpo técnico, directiva, hasta las propias jugadoras. Para mí fue una temporada de nueve por lo menos, porque con los condicionantes con los que se hizo el equipo. se hizo un temporadón, sin pensar que íbamos a estar metidas en playoff, porque no era la intención, ni mucho menos.

-Y el equipo trabajó mucho siendo, como usted dice, consciente de dónde venía...

Exacto, pero cuando pasa el tiempo eso parece que se olvida, parece como obligación ganar siempre y estar ahí, pero después cuando pierdes como perdimos en el playoff te llevas un golpe de realidad, de decir, no llego.

-Imagino que ese golpe de realidad también motiva para seguir creciendo

Totalmente, y seguir con la idea que tenías de cara al año que viene, intentar corregir un poquito los errores que el cuerpo técnico pudiese cometer el año anterior, para que las jugadoras puedan mejorar un poquito más y seguir dando el mismo nivel o más.

-Supongo que por los buenos resultados, la idea es renovar a la mayoría del equipo

Nuestra intención es renovar al 90 por ciento del equipo y le metes algo que le suba el nivel... Estilo Bembrive, que viene de años con la misma plantilla y ya tiene mucho avanzado. No es lo mismo que que tengas que hacer el equipo de nuevo, te lleva un tiempo asentar las bases, y aquí ya tienes una base asentada. Hay una cosa que la gente no se da cuenta, de nuestro grupo no ascendió nadie. Siguen en el grupo Bembrive, Segosala, Rodiles... y a mayores le metes a Amarelle, Leganés, Rayo Majadahonda... es complicado.

Una Segunda más difícil todavía a la que Lombardía fue el primero en dar el sí para el Valdetires, siguiéndolo sus pupilas Cristina Caciorgna y, ayer, Alba Otero.