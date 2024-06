Manu Justo se despide del Racing buscando minutos en León

Manu Justo se despide del Racing. El delantero vigués ha hecho oficial su no continuidad en las filas verdes tras dos campañas vistiendo la elástica racinguista y en las que sus apariciones con Cristóbal Parralo fueron "encogiéndose", pasando de los más de 2.500 minutos firmados en el ejercicio 2022/23 a los poco menos de 600 de esta campaña.

Justo dice adiós a una entidad en la "me he sentido muy querido por la afición. Os doy las gracias de corazón por todo el apoyo que nos habéis dado y me marcho orgulloso de haber formado parte de la plantilla que devolvió a este gran equipo a donde pertenería, al fútbol profesional", señala el futbolista en sus redes. El agradecimiento de Justo se extiende a "trabajadores y cuerpo técnico", así como a "mis compañeros por todo lo vivido y mis mayores deseos para todos ellos, y para el club".

El jugador olívico, de 28 años encamina sus pasos hacia una Cultural Leonesa que, al igual que la formación ferrolana, busca regresar a Segunda División. Un conjunto en el que coincidirá con otros exracinguistas como el pontés Quique Fornos o Kevin Presa.