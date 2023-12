A Malata entra en la historia

Nadie más que el Racing habrá ganado en A Malata en 2023. La victoria sobre el Tenerife con la que saldó su último partido como local de la primera vuelta liguera completa un año en el que no ha perdido ni uno solo de los 23 que disputó en el estadio de la ciudad naval. Y, si en los primeros meses eso lo guio hacia el ascenso a la categoría de plata, en los últimos le ha permitido encarrilar su continuidad en el fútbol profesional español y asentarse en los puestos de playoff de ascenso a Primera en los que empezará el nuevo año y, de paso, la segunda vuelta del campeonato, con la permanencia cerca.



Nadie dijo que la misión fuese a ser fácil. De hecho, en los primeros el Racing se topó con un rival que avisó de que venía dispuesto a amargarle la celebración al equipo ferrolano a través de la velocidad de sus futbolistas más ofensivos, aunque en realidad sus llegadas, más que peligro, lo que generaron fue incertidumbre. Así que poco a poco el cuadro verde se fue rehaciendo para pasar a tener el control de la situación, a la espera de que llegasen las ocasiones de gol.



Con el paso de los minutos el dominio racinguista se fue haciendo más nitido, aunque en realidad las entradas por la banda de Carlos Vicente y, sobre todo, de Heber Pena, no encontraron el premio deseado. Así que, como la solución no llegó de la manera habitual, el conjunto de la ciudad naval las buscó de otras maneras. Y de hecho la encontró por el centro en una acción en la que el envio de Álvaro Giménez dejó solo antre la porteria a Iker Losada, que marcó ante el portero rival con un tiro seco.

El tanto, de hecho, dio paso a los mejores minutos del cuadro verde, que se topó con un rival que se vio noqueado y que estuvo a punto de encajar un segundo tanto –un cabezazo alto de Álvaro Giménez o un disparo de Carlos Vicente fueron sus mejores opcioones–. Al menos, aunque la distancia en el marcador no aumentó, al menos la escuadra local demostró que estaba por encima de un rival que hasta el descanso casi no apareció.

Movimiento

La segunda parte empezó con susto para el Racing tras una pérdida de pelota que a punto estuvo de costar caro, pero la respuesta estuvo en una colada en el área de Álvaro Giménez que, VAR mediante, fue cortada en falta. El penalti, convertido por el propio delantero ilicitano, amplió la ventaja racinguista, que parecía ganar en tranquilidad hasta que pocos minutos después una acción puntual, y de nuevo con la revisión del VAR de por medio, redujo las distancias y volvió a sembrar la incertidumbre.



Ahí el Racing se dio cuenta de que, si no quería tener problemas, no debía bajar la intensidad. Así, salvo unos escarceos visitantes, el cuadro verde echó el cerrojo y convirtió su área en un territorio hostil para la escuadra visitante. Además, aprovechó una acción a balón parado, cabeceada a gol por Jon García, para sentenciar un resultado que ya no peligró, porque los tres puntos se iban a quedar en A Malata con todo lo que ello conllevaba.



Así que los últimos minutos sirvieron para cosa mas allá de lo futbolístico como despedir a Carlos Vicente pero, sobre todo, y aunque parezca increíble, lo que está viviendo ahora el cuadro verde es real.

Ficha técnica:

RACING CLUB FERROL: Cantero; Delmás, Jon García, David Castro (Enrique Clemente, min. 88), Moi Delgado; Álex López (Fran Manzanara, min. 70), Bernal; Carlos Vicente (Cubero, min. 88), Iker Losada, Heber Pena (Manu Justo, min. 78); y Alvaro Giménez (Sabin Merino, min. 78).



Banquillo: Gazzaniga (portero suplente), Pumar, Enrique Clemente, Manu Justo, Nacho Sánchez, Bernad (portero suplente), Vadillo, Fran Manzanara, Brais Martínez, Sabin Merino y Cubero.



CLUB DEPORTIVO TENERIFE: Juan Soriano; Aitor Buñuel, Sipcic, Amo, Medrano (Nacho, min. 78); Nacho González (Teto, min. 58), Alexandre; Luismi Cruz (Álvaro Rubio, min. 78), Roberto López (Salifo, min. 85), Elady (Alassaan, min. 58); y Ángel.



Banquillo: Mo Dauda, Tomeu Nadal (portero suplente), Yann Bodiger, Álvaro Romero, Pablo Hernández, Teto, Nacho, Alassan, Loïc, Jesús, Salifo y Martín (portero suplente).



Goles: 1-0, min. 26: Iker Losada; 2-0, min. 51: Alvaro Giménez, de penalti; 2-1, min. 62: Ángel; 3-1, min. 75: Jon García.



ÁRBITRO: Rubén Ávalos Barrera (comité catalán).

ASISTENTES: Brian Valencia López (comité catalán) e Ion Rodríguez Portela (comité vasco).

CUARTO ÁRBITRO: Álvaro López Parra (comité cántabro).

TARJETAS AMARILLAS: Racing Club Ferrol: Jon García (min. 30), Álex López (min. 46). Club Deportivo Tenerife: Sipcic (min. 50) y Ángel (min. 68).