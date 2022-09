A Malata cierra la campaña con el Campeonato Gallego

Durante todo el domingo el estanque de A Malata recuperará su habitual cita como sede del Campeonato Autonómico –las instalaciones ferrolanas son las únicas que cumplen la normativa para la realización de esta competición–, bajo la organización del Club Copacabana departamental.



Serán cinco entidades de toda la comunidad las que entren en liza en esta competición, dirigida a todas las categorías –sénior, sub 21 y sub 16– con la presencia del club anfitrión, Rodeira de Cangas, Combarro, Umia de Caldas y Penedo de Tui. Si bien hasta la jornada de hoy no se conocerá el cuadro de competición, al estar pendientes de la inclusión de los grupos femeninos en el grupo sénior o sub 21, al no contar con el suficiente número de formaciones para disputar campeonato propio.



El programa deportivo arrancará en la jornada del domingo a partir de las 09.00 horas y se prolongará durante toda la jornada. El Copacabana –que cabe recordar viene de proclamarse campeón estatal sub 21– contará con sus dos formaciones sénior en liza, femenina y masculina, así como la de base–.

Esta competición autonómica sirve como habitual cierre de la campaña gallega, si bien a muchos de los palistas que estarán en liza en las aguas ferrolanas todavía les resta por disputar el Campeonato de España por Autonomías, a celebrarse a principios del próximo mes de octubre en las instalaciones del complejo deportivo David Cal, en Verducido, Pontevedra.