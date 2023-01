El mal estado de A Malata impide la cita de escuelas

Casi 400 niñas y niños de toda Galicia se quedarán este fin de semana sin la que sería la cuarta concentración de escuelas Cidade de Ferrol, toda una jornada de aprendizaje y de convivencia con deportistas y familias involucrados. Tras las celebradas en Lugo, As Pontes y Vilagarcía los más jóvenes rugbistas tenían mañana una esperada cita en A Malata, si bien esta ha tenido que ser aplazada –la próxima fecha podría ser principios de abril–.



¿El motivo? El mal estado del terreno de juego ferrolano que, como señala Alejandro Segura, de la entidad deportiva, “pone en riesgo la seguridad de los niños. Esta concentración es para que disfruten, no para que se asusten y que no puedan ni pasarse el balón”. Una decisión tomada en la mañana de ayer tras ver el campo local convertido en una auténtica piscina y punto de encuentro de gaviotas, y previa a la que podría haber tomado el delegado federativo en la misma fecha de celebración.



Una situación que no es nueva para la entidad local, ya que cabe recordar que en uno de los últimos duelos dirimidos en categoría sub 14 –los de las escuelas son más jóvenes, entre sub 12 y sub 8–.el propio colegiado hizo referencia en el acta al mal estado del campo, y que propicio la lesión de varios deportistas durante el mismo.

Falta de mantenimiento



“Esperamos que esto suponga un punto de inflexión en lo relativo a este campo y el Concello”, apunta Segura. Y es que como ya han venido manifestando desde la entidad deportiva en las últimas campañas, la falta de un mantenimiento adecuado de esta instalación desde hace más de un lustro ha desembocado en esta situación, que ahora afecta a casi 400 jóvenes deportistas.



“El problema radica en la mala gestión del Concello y la empresa de jardinería”, apunta Segura, recordando asimismo las dificultades por lo que viene atravesando este último gremio asimismo con el gobierno local. “Creo que fue hace seis años que se realizó el último picado –que facilita el drenaje–”, apunta el directivo, señalando que antes se llevaban a cabo al menos dos anuales.



“Crecemos en practicantes, pero descendemos en mantenimiento”, añade, señalando asimismo que esta situación podría suavizarse con la existencia de otra área para entrenar, como contaban hace unas temporadas y que, tras unas obras y sin previo aviso, no pudieron utilizar más, al igual que mañana tampoco podrán hacerlo en A Malata los niños de las escuelas.