Maca, entrenador de El Ejido Futsal: “O Parrulo no va a venir a especular sino a resolver”

A pesar de empezar con derrota la serie de los playoffs de ascenso a Primera que lo enfrenta a O Parrulo Ferrol, El Ejido Futsal no se da por vencido. Así lo explica su entrenador, Miguel Ángel Martínez, Maca (Córdoba, 1971), que se vuelve a cruzar con el equipo ferrolano al que entrenó en la parte final de la temporada 20/21. Su objetivo es alargar la eliminatoria hasta el tercer partido para, de paso, volver a disfrutar de la ciudad de Ferrol.

¿Qué análisis hace, tras varios días, del primer partido de la serie ante O Parrulo Ferrol?

Fue un partido típico de playoffs, duro y por fases igualado. O Parrulo Ferrol, por jugar delante de su público, tenía la obligación de llevar la iniciativa, entró al partido muy enchufado y nosotros sufrimos los primeros minutos. A partir de ahí, la situación se empezó a igualar, hubo llegadas a las dos porterías, aunque O Parrulo Ferrol llevó más la iniciativa, y nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo defensivo importante. En resumen, el encuentro se desarrolló como esperábamos, pero ahora ya estamos pensando en el del sábado para igualar la eliminatoria.

¿Qué debe cambiar su equipo para llevarse la victoria?

Vamos a intentar corregir algunas situaciones en las que sufrimos demasiado a nivel defensivo. Además, esperamos contar con una mayor participación de Nacho Gil y Cola, que llegaron entre algodones al primer partido; si es así, podremos imprimir más ritmo al juego, ofensivo y defensivo, al disponer de una rotación más amplia. Y nos gustaría estar más acertados en la finalización, vamos a intentar crear más situaciones, porque cuantas más generas más posibilidades tienes de marcar, y tener más protagonismo con balón que en el primer partido, en el que O Parrulo llevó el mando.

¿Le sorprendió en algo la manera de actuar del rival?

Fue lo que esperábamos. Es un equipo con muchos argunmentos ofensivos, un equipo que tratar bien la pelota para elaborar y con gente que está en estado de gracia. En el primer partido hubo incertidumbre en el marcador hasta el final... y para esta ocasión me espero algo parecido.

¿Puede jugar su afición un papel tan importante como hace la parroquia de A Malata?

Nuestro pabellón tiene un aforo máximo de 1.500 espectadores... pero esperamos el calor y el ruido de nuestra gente. El club se esta movilizando para ello, la respuesta de nuestra gente está siendo importante y esperemos que el sábado conviertan el pabellón en una caldera que nos ayue a ir en volandas cuando toca sufrir.

¿A estas alturas de la temporada los detalles definen?

Es un tópico... pero es que en realidad es así. Somos dos equipos que hemos acabado la liga regular con 50 puntos, que hemos realizado una gran segunda vuelta, que nos conocemos mucho más allá de los dos partidos que hemos jugado... así que todo queda en manos de la inspiración y el acierto de los jugadores.

¿La baja de Morgato es un punto importante a su favor?

Las lesiones son lo peor de esto... y nosotros lo sabemos de sobra con las bajas de Juanan, Deco, Nacho, Cola.. Las lesiones forman parde de la competición, unas veces les toca a unos y otras a otros y cada uno tiene que tirar con lo que le toca sufir.

¿Cree que O Parrulo Ferrol puede jugar con su necesidad de tener que ganar el duelo?

Eso habría que preguntárselo a Gerard Casas... pero es verdad que O Parrulo Ferrol puede estar más tranquilo porque dispone de dos balas; nosotros, en cambio, no nos podemos permitir fallar. No creo que el rival venga a especular, sino con la mentalidad de resolver la eliminatoria cuanto antes, mientras que nosotros tratamos de trasladar a la plantilla el mensaje de que estamos disfutando de un premio y no hay que tener presión, sí la ambición de lograr la victoria.



¿Estar por delante en el marcador da más tranquilidad?

Sí. El equipo que está por delante traspasa la presión a su rival y, aunque no sea aconsejable, a veces uno inconscientemente varía el plan de partido y eso crea ansiedad. Pero nosotos tratamos de recordarle a nuestros jugadores que los partidos duran cuarenta minutos.

Tras el primer partido de la serie, el cuadro de la ciudad naval tiene la ocasión de resolver su pase a la segunda y definitiva eliminatoria en el partido que juega este sábado en El Ejido. Será la manera, además, de ganarse casi una semana de descanso antes de hacer frente a la siguiente ronda.

“Si al final ellos suben, que sea por tiempo, no de paso”



El partido entre O Parrulo y El Ejido Futsal propició el primer regreso a Maca a Ferrol desde que entrenase al cuadro de la ciudad naval en la temporada 20/21. Solo fueron tres meses, pero le bastaron para coger cariño al club y a la ciudad.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por Ferrol?

Muy buenos. El otro día miraba la ría y me venían a la memoria recuerdos de esos tres meses, donde me encontré con gente muy amable, que se portó fenomenal conmigo. Incluso guardo alguna amistad y, aunque en el plan deportivo la situación era muy delicada, en el plano humano estuvo bien. Por eso intentaré volver el martes a jugar otro partido... [ríe]

¿Ve a O Parrulo Ferrol con mimbres suficientes para ascender?

Siempre hay cosas que mejorar, porque estar en Primera requiere de una estructura casi profesional. Pero O Parrulo Ferrol ya ha estado en varias etapas en ella y por qué no pensar que vuelvan a estar en esa nómina de equipos, pero si así fuese, en caso de que nos derroten a nosotros, que sea para un largo tiempo y no solo de paso.