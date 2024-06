Lucas Riola Delgado, triatleta cedeirés oro nacional juvenil: “Entrenar con tus amigos es lo mejor que te puede pasar”

“Esto cada vez va mejor”. El triatleta cedeirés Lucas Riola Delgado –2007– está viviendo una auténtica campaña bomba. El integrante del Natación Cedeira Muebles García ha confirmado su eclosión en los últimos meses, inscribiendo su nombre como tercer clasificado en el Nacional de duatlón de Alcobendas, su billete para el Campeonato de Europa Youth y, más recientemente, su título juvenil de triatlón sprint en A Coruña, entre otros resultados.



“Estoy muy contento”, cuenta el canterano de la villa, pupilo de Xan Suárez, poco después de la consecución de su oro herculino, señalando la dificultad de una semifinal en este Estatal, en la que comenzó “un poco nervioso, pero cuando iba transcurriendo la prueba y me encontré bastante bien”. Un breve parón para descansar en la furgoneta del club y listo para afrontar una final a la que llegó “con la idea de estar arriba, pero el podio no estaba claro, porque éramos diez, más o menos, con posibilidades”. Riola fue consciente de sus opciones de ganar al bajar de la bicicleta “esta es la mía, me dije, ya que en carrera soy de los mejores, junto con mi compañero Damián –Suárez–”. Y lo fue.



El hecho de correr prácticamente en casa, en una ciudad herculina en la que ya había competido el pasado año –”y bastante bien también”, apunta– supuso asimismo una ayuda extra para la consecución de este celebrado triunfo, con “muchos familiares y amigos animándome y eso también te da confianza”, comenta el cedeirés.

“Yo me quedo aquí”

Si bien, Riola juega bien sus cartas ejerciendo tanto de local como de visitante, como así quedó demostrado en el clasificatorio para el Europeo Youth dirimido en Valladolid. “La verdad es que no tenía en mente clasificarme”, confiesa el de Cedeira, recordando el gran nivel existente en la prueba. El local consiguió superar unos 1.200 primeros metros de carrera en los que, señala, “no me encontré muy bien, iba octavo, noveno... pero después en el giro mejoré y fue adelantando gente”. Con 400 metros por delante para cruzar la meta, Riola hizo “todo lo posible para adelantar al segundo” y clasificarse y “lo hice”.

Una prueba, a dirimirse a principios de septiembre en Banyoles, que no será la primera internacional para Riola –ya entró en liza en las Copa de Europa de Quarteira y Melilla–, si bien sí que será una cita diferente para el local, al hacer frente a un campeonato “al que sólo van los cuatro mejores de cada país y formas con la se­lección”. Y todo ello, cabe recordar, entrenando en condiciones no del todo óptimas y esperables para la consecución de estos grandes resultados, tanto por su parte como de sus compañeros –cabe recordar que la piscina de Cedeira, por ejemplo, es de 16 metros–.



Unos compañeros –el propio Suárez o Samuel Sánchez, entre otros– con los que, precisamente, comenzó en este exitoso camino, primero en la natación y posteriormente en el triatlón. “Me empezó a gustar mucho”, señala Riola tras diez años en la entidad cedeiresa, “y le dije a mi madre, yo me quedo aquí. Y aquí sigo”. “Entrenar con amigos es lo mejor que te puede pasar, tener como referente a Damián, poder competir contra él como pasó en A Coruña...”, cuenta el local, que asimismo alaba el trabajo realizado por su entrenador, Xan Suárez, “porque para conseguir todo lo que estamos haciendo y logrando, no es fácil, creo que hay pocos entrenadores que lo estén haciendo”. El inquieto Riola sigue disfrutando de esta disciplina igual o más que en sus inicios –”si no lo haces es mejor no hacer nada”– y, de paso, promocionando su villa por toda España y su disciplina por toda la villa.