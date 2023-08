Lucas: "No me pasa por la cabeza otra cosa que no sea ascender"

Lucas Pérez, capitán del Deportivo junto a otros cuatro compañeros, compareció en rueda de prensa para asegurar que por su cabeza "no pasa otra cosa que no sea ascender" y también aprovechó para comentar que estar en el Depor le "rejuvenece": "Me he puesto al lado de Peke (Yeremay) y digo: 'Es que tengo 20 años igual que él'".



1. Pretemporada e inicio de competición.

"Esta pretemporada, bien, muy contento, con las pilas cargadas de nuevo y con mucha ilusión. Veo al equipo bien. Evidentemente han venido muchos compañeros nuevos y estamos adaptándonos nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y también con el míster. Estamos viendo exactamente lo que nos pide y creo que la pretemporada ha sido bastante productiva. Creo y confío en los compañeros que estaban y en los que han llegado ahora nuevos. Ahora empieza lo importante, que es este sábado, con muchas ganas e ilusión después de las vacaciones".



2. Superados los 23.000 socios.

"Y ahí van a seguir, siempre estarán. El día que yo me retire, seguirán y así sucesivamente. Y no parará esto. A mí no me sorprende. Aunque es raro, pero no me sorprende".



3. ¿Ha sido tu verano más tranquilo en los últimos años?

"No hay veranos tranquilos en este mundo pero a nivel personal estoy muy feliz, muy tranquilo. Estoy en mi casa, lo he dicho muchas veces, con mi hijo, con mi familia, mis amigos y disfrutando. Toca volver al trabajo, ya llevamos un mes y algo, y con muchas ganas e ilusión, que ya tenía ganas de volver a entrenar".



4. Posición como segundo punta.

"Este verano he jugado en varias posiciones. He jugado arriba, he jugado acompañando a otro delantero... Yo me siento cómodo en las dos, no tengo ningún problema. Las he desempeñado a lo largo de mi carrera en varios equipos. También he jugado más escorado a banda, más por el centro, más solo, más acompañado... Me suelo adaptar bien en función de lo que diga el entrenador. Veremos a ver lo que el míster piensa. Yo estoy a disposición bien".



5. ¿Dónde crees que podrías brillar más?

"¿Brillar más? En el once titular. Si empiezo en el banquillo, es más difícil brillar (ríe). Con el míster ya he hablado varias veces, vemos el fútbol de la misma manera y me puedo adaptar tanto con otro compañero como solo. No tengo ningún problema. Se lo he dicho a él y él lo va viendo en función del rival que nos toque. Si este partido toca con uno, tocará con uno; y si toca con dos, pues tocará con dos. No es algo que yo diga 'yo necesito jugar ahí solo o arriba con otro porque sino no estoy bien", no. El año pasado con Cano varias veces jugué yo solo y en otras ocasiones jugué con Max o Arturo y nos sentíamos cómodos. Otra cosa es que ya después el partido salga para que el equipo gane o no gane. Eso ya lo tendremos que ganar nosotros".





Arrancada de Lucas Pérez en Abegondo | Foto: Quintana





6. Objetivo del equipo.

"Lo primero es conocernos todos, adaptarnos todos a la idea del entrenador y el objetivo es claro, que es ascender. No me pasa por la cabeza otra cosa que no sea ascender. A día de hoy y cuando queden cinco jornadas o diez. Te diré lo mismo".



7. Idea de juego de cara a la temporada.

"Lo que se ha visto en pretemporada: Protagonismo con el balón, que queremos ir a atacar y presión alta. Eso es lo que se ha visto y lo que estamos trabajando. Con algunos matices dependiendo de cada rival".



8. ¿Cómo has vivido todos los cambios de este verano en el club?

"Especifícame más porque han pasado muchas cosas (ríe). Si me preguntas por el comunicado de las 11 de la noche, yo me estaba metiendo en cama porque habíamos dormido a Irvin. A mí también me pilló de imprevisto. Bueno, son cambios que en este caso el propietario decidió que se necesitaba cambiar de rumbo. Lo entiende así y hay que aceptarlo. Al fin y al cabo, somos trabajadores y yo pertenezco al Deportivo de La Coruña como aquí Rafa Carpacho y lo que tenemos que hacer es entre todos sumar para que suba el Deportivo. Si me preguntas por los cambios, ¿son necesarios?, ¿no son necesarios? Pues no lo sabremos. Es que eso hay que verlo cuando acabe la temporada y estemos ascendidos, valoraremos los cambios. Yo pienso que si el propietario lo decide porque durante cuatro años no conseguimos el objetivo, él es la persona encargada, junto a los demás que están acompañándole, de tomar las decisiones. Por mi parte no te puedo decir nada más. Lógicamente a la afición le ha chocado un poco y lo ha hecho ver pero porque a la gente del Deportivo les preocupa y a todos nos preocupa esto. Por mi parte, que estén muy tranquilos porque la plantilla, el cuerpo médico, el cuerpo técnico y todos estamos trabajando día a día para lograr el objetivo. El club está con la misma idea, que es el ascenso".



9. Relación con Fernando Soriano, el directo deportivo.

"Con Sori como con el míster. Es muy cercano y vamos hablando cada uno del punto de vista de cómo va a afrontar cada uno ciertas situaciones. Por ejemplo, del mercado y de cómo vemos el equipo. Nos transmite esa tranquilidad y es verdad que hubo muchos cambios pero aquí en Abegondo el día a día sigue siendo el mismo: bueno y cercano. Además, los nuevos se están adaptando. Por lo que me dicen, la ciudad les parece muy cómoda, práctica, que les gusta, que se come bien. Eso no lo voy a negar yo. Aquí el día a día en Abegondo no ha cambiado mucho".



10. Opinión sobre la frase de Pablo Martínez: "Un año en el Depor son siete en otro club".

"Que va. Yo me he quitado la barba ayer y me he puesto al lado de Peke (Yeremay) y digo: 'Es que tengo 20 años igual que él'. Que va, a mí me encanta, me rejuvenece, me hace más joven. Estoy para pedir la renovación otra vez".



11. Conexión con Yeremay.

"A Peke desde que lo conozco, es un jugador diferente, especial, pero también te lo puedo decir de Mellita, de Diego, de Barcia, de Jairo, de Ochoa, de Kevin también cuando vino, de muchos compañeros que vienen con muchas ganas y tienen cosas especiales también. Lo que pasa es que hay que pulirlas pero yo voy con todos ellos a donde quieran que vayamos. Aquí el viejo va con ellos. Ellos son los que me tienen que llevar a mí. Yo los acompaño a donde ellos quieran".