Desde Lorca apuntan el interés de La Hoya por fichar a Dani Benítez

Es época de rumores con los posibles movimientos en el mercado invernal, que comienza la próxima semana, y los jugadores del cuadro verde no son ajenos a ese tipo de cosas a estas alturas de la temporada.

Uno de los conjuntos más interesados en reforzar su formación es La Hoya, que figura en el cuarto puesto de la clasificación del grupo cuarto, cuyos dueños ahora son chinos y que están interesados en invertir para tratar de formar una plantilla dispuesta a luchar por el ascenso a Segunda División.

El periódico La Opinión de Murcia publicaba hace unos días que uno de los “objetos de deseo” de los dirigentes lorquinos es el racinguista Dani Benítez.

Sin embargo, el futbolista balear no parece dispuesto a salir del cuadro verde, salvo que la oferta económica sea demasiado elevada con respecto a lo que recibe en la ciudad departamental.

También en los últimos días ha salido publicado que otro de los puestos que pretende reforzar la escuadra murciana es el de delantero centro, por lo que quieren incorporar a uno de los “nueve” más importantes de la categoría, comentando la opción de que Joselu pudiera ser uno de los pretendidos. El futbolista de Palmeiras ya ha dado muestras en las últimas campañas de no moverse por dinero y su continuidad en el conjunto ferrolano parece asegurada.

En otros casos, como los de Álex Felip, Sergio Martín y Julio Delgado, es el cuadro verde el que pretende que se marchen en el mercado invernal para hacer sitio en el equipo a otros jugadores que pretende fichar el técnico, Miguel Ángel Tena.

A partir de la próxima semana empezarán los movimientos en las diferentes formaciones y desde Santander se apunta que, una vez que el Marbella no quiere facilitar la salida de Joseba Beitia para incorporarse al Racing, el conjunto ferrolano podría estar pensando en contar con los servicios de Kamal, al que el equipo santanderino facilitaría su salida, ya que no está contando mucho en los planes del técnico Ángel Viadero.

Por ello, se espera un mercado invernal movido, tanto en el capítulo de altas como en el de bajas y el Racing no va a quedar al margen de ello.