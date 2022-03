Lino López: “Afrontaremos cada partido como si fuese una fase de ascenso”

Entrenador del Baxi Ferrol





El Baxi encara tres semanas decisivas en su objetivo de mantener la categoría. No es una empresa fácil, pero su técnico, Lino López –Ferrol, 1976–, asegura que “por trabajo y esfuerzo no va a ser”. El derbi del domingo ante Ensino es la primera final.





¿Cree que le afectará al equipo el esfuerzo realizado en el partido ante el Valencia en el derbi del domingo?

Espero que la carga física no afecte porque verte con opciones de ganar, estar a cinco puntos del rival en el último cuarto y ser capaces de competir hasta el final te exige que jugadoras importantes jueguen muchos minutos. Lo importante de aquí al domingo es preparar bien el partido y recuperar a todas las jugadoras.





A lo largo de la temporada han tenido que hacer malabarismos –lesiones, salida de Wadoux, aplazamientos, partidos entre semana...–. ¿Cómo están siendo capaces de competir en prácticamente todos los partidos con todos esos condicionantes?

Eso tiene mucho mérito. El trabajo que se está haciendo es muy bueno: para nosotras, tener que jugar partidos entre semana es complicado porque no preparas el partido como te gustaría. Aun así, el equipo siempre ha dado la cara, siempre es competitivo, siempre pelea al máximo y eso no es fácil, igual que el trabajo del día de día. Ahora está Candela Domínguez echándonos una mano, pero al final es cierto que tienes que hacer malabarismos cada día para organizar los entrenamientos.





Dejando al margen lo que queda, la sensación desde fuera es que el Baxi no está teniendo suerte. ¿Está de acuerdo?

Sí, pero no es un consuelo. Todas las circunstancias que se dieron, no solo las lesiones o los finales de partido, sino incluso los cambios de fecha —aplazamientos, Covid, etc.–, nunca nos han favorecido. Hemos tenido que jugar tres partidos en una semana entrenando solamente seis jugadoras y nos han puesto un partido cerca de otro ante un rival directo... Incluso resultados adversos de equipos con los que luchas por no descender. Pero no podemos perder tiempo en eso: tenemos que centrarnos en lo que de verdad podemos controlar, que es el trabajo del día a día del equipo. Creo que las jugadoras han crecido desde pretemporada y que el equipo siempre es competitivo, da su máximo y tanto la afición como el club se sienten identificados con lo que estamos haciendo. Quedan cuatro partidos que, evidentemente, son finales, pero al principio de temporada era el objetivo que nos marcábamos porque estar en esta liga es un premio inmenso y llegar al final con opciones, dando esa imagen de equipo, de identificación con la afición, era lo que queríamos.





¿Cree que el hecho de haber competido en todos los partidos, de haber estado tan cerca de ganar otros seis partidos que se perdieron al final, ha confundido al entorno, incluidos los medios de comunicación, y se les ha exigido más de lo razonable?

Muchas veces creo que no somos conscientes de la realidad de la liga, de los presupuestos que manejan otros equipos, de las posibilidades del club, de lo que trabaja este club cada día para tener un equipo el Liga 1, de los medios con los que contamos... Nuestra apuesta tras el ascenso fue la continuidad, renovando a jugadoras que, aun recuperándose de una lesión, estaban identificadas con el club. Con otras no se pudo por motivos económicos y la realidad es que otros clubes no lo hacen y confeccionan plantillas nuevas para Liga Endesa. Los medios del club son los que son, pero es cierto que la plantilla ilusiona a la afición y a los medios; la pretemporada fue buena y ya se hablaba de jugar playoff, de ir a la Copa, en vez de pensar que es un premio estar aquí con lo que somos y tenemos. Se genera una ilusión que dista mucho de la realidad de la liga.





El rival del domingo, el Durán Maquinaria Ensino, es un equipo diferente al de diciembre. El cambio de entrenador parece que le ha sentado bien. ¿Es mejor que cuando jugaron en A Malata?

Sí. Cuando empezó la pretemporada y vimos su plantilla, todos apostamos a que se clasificaría en la zona alta. Es cierto que con el cambio de entrenador las jugadoras tienen esa libertad, posesiones más cortas, depende más del talento individual, y eso les hace tener mejores resultados, es evidente, pero aun encima son más difíciles de defender. Tienen mucho talento. Para nosotras, todos los partidos son finales, incluido el de ayer (por el martes), pero sabiendo el equipo al que nos vamos a enfrentar: a Bembibre le ganaba de 20 en el primer cuarto. Tenemos que ganar por cómo estamos, pero cuando analizas el equipo al que te vas a medir ves las dificultades que eso conlleva.





¿Para salvarse hay que ganar tres de los cuatro choques que quedan?

Sí. Cada partido. Depender de lo que vayan a hacer los rivales es complicado. Equipos como Tenerife, con la plantilla que tiene, son capaces de ganar a cualquiera, como así ha pasado. Tal como está la clasificación, es posible que haya triples o cuádruples empates. Cada partido tienes que afrontarlo como una final, como una fase de ascenso, y es lo que vamos a hacer.





El domingo habrá más de 200 personas apoyando al Baxi en Lugo...

Para mí, la mayor satisfacción es poder vivir todo esto. Cuando empecé como entrenador la asistencia en Esteiro era mínima, y también la identificación, el seguimiento o la masa social. Fuimos creciendo, llenamos Esteiro, mantuvimos y aumentamos la masa socia... Es el mayor éxito del club y ser parte de ello es un orgullo. Saber que va a ir tanta gente a vernos a Lugo es increíble. Lo vemos cada partido: da igual que ganes o pierdas, la afición ovaciona al equipo, y eso no pasa en todas las canchas. Siempre digo que tenemos la mejor afición porque han estado ahí en los momentos buenos y en los momentos malos.