​José Luis Fontao: “Me voy porque no sé si podría exprimir más este limón”

Entrenador del Galicia de Mugardos





Llegó a su fin la etapa de José Luis Fontao (As Pontes, 1977) al frente del Galicia de Mugardos. En las cinco temporadas que ha estado al frente de la escuadra de Ferrolterra –solo cuatro de actividad por culpa de la pandemia–, el entrenador la ha consolidado en Preferente Galicia. Pero, además, se ha identificado con un club que destaca por el buen ambiente, personal y de trabajo, que se siente constantemente.





¿Qué le llevó a tomar la decisión de acabar su etapa en el Galicia de Mugardos?

Yo llegué para seis partidos... y al final fueron 144. La decisión es por todo: por mí, porque se van creando unas rutinas que es bueno evitar; por el club, que necesita caras nuevas; por los jugadores, para que reciban un mensaje diferente y que, aunque el fin sea la victoria, se explique de manera diferente. Por eso creo que es lo más idóneo después de cinco temporadas, porque no sé si podría exprimir más el limón a pesar de que soy alguien ambicioso.





¿Hace un balance satisfactoria de esta etapa en el club?

Sí. Llegué agradecido, con una ilusión terrible por trabajar... Me voy igual, pero mucho más satisfecho que cuando llegué porque a toda la gente con la que traté la considero amiga. Es importante, fuera de lo deportivos, para que un grupo que fluya el buen ambiente. Eso permitió que los números al final fueran buenos en las temporadas en las que estuve.





¿He crecido en Mugardos como entrenador y persona?

Sí. Venía de entrenar en la base del As Pontes, de ser su segundo entrenador en Tercera... Era mi primera experiencia al frente de un equipo en el fútbol sénior y eso te obliga a evolucionar. Desde el primer día hasta hoy mejoras en todo, no tanto en conocimientos, pero sí por intercambiar opiniones con gente de fútbol... lo que te hace abrir la mente. Di un paso adelante que me viene bien y por la que estoy agradecido.





¿Es Preferente el tope del Galicia de Mugardos o se puede soñas con llegar a Tercera?

No lo sé. Ya estuvimos en Tercera pero, quitando al Racing, somos el segundo equipo de la comarca por detrás del Somozas. El club tiene que ver si se puede dar un paso más o no: hay que ver cómo se dan las circunstancias, pero el hábitat del club es estar en zona media-alta de Preferente, pero si se dan las circunstancias se pueda dar otra vez el salto.





¿Por dónde pasa el futuro futbolístico de Fontao?

Me gustaría seguir entrenando. Falta que algún club me lo proponga, pero no me fijo ni un lugar ni una meta concreta. Espero poder disfrutar como lo he hecho estos últimos años en el Galicia de Mugardos, aunque sé que es complicado. Aspiro a algo así... o por lo menos que sea muy cercano a eso.





¿Le gustaría seguir entrenando en Ferrolterra o no le importaría salir fuera de aquí?

Tengo limitaciones a nivel laboral y familiar. Tengo una mujer y dos hijos que comparten conmigo esta pasión... pero en mi trabajo tengo un horario que tengo que cumplir. Me puedo desplazar, sí, pero tampoco de una forma exagerada. Pero se trata de ver qué puede haber.