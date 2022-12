Jorge Permuy: “Concentrarse con la selección española impone mucho”

El joven tirador Jorge Permuy Pérez, de 15 años de edad, inicia en la jornada de hoy un camino muy especial, el que separa su casa de Ferrol del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes, en Madrid.



El deportista del Club Tres Armas ha sido convocado para tomar parte en una concentración de la se­lección española de jóvenes promesas –de la que, además, será uno de los de menor edad–, si bien la coincidencia de esta jornada de trabajo con el del combinado absoluto de la disciplina, hacen de esta primera vez para Permuy un momento todavía más señalado, y que se prolongará desde mañana hasta el viernes. Todo un broche para una campaña en la que, además, este alumno del centro educativo Cristo Rey ha llevado también a cabo su debut internacional, compitiendo en las citas de Budapest y Cabriès.

¿Cómo afrontas esta oportunidad de acudir a una concentración de la selección?



Lo hago con muchas ganas de aprender, porque hay tiradores de gran nivel como Carlos Llavador, que fue olímpico en Tokio. La concentración impone. Es como el niño que va a la concentración de la española de fútbol y allí está Iniesta... pues ahí está Llavador, María... Todos los que vamos a estar ahí, que hacemos esgrima, queremos ser como ellos. Te sientes muy feliz, porque vas a entrenar con gente de ese nivel, que su vida se basa en eso. Estoy muy contento. Mi preparador –Emilio Rilo– me dijo que entrenara y que me fijara en los demás, porque a lo mejor en lo que yo tengo más dudas, o puntos más débiles, los otros lo llevan mejor, o hacen cosas distintas. Voy cogiendo cosas, nadie lo hace igual, uno es bueno defendiendo y yo lo tengo que mejorar, por ejemplo, pues me fijo en él, cojo cosas de cada uno y las voy aplicando.

¿Y cuáles dirías que son, precisamente, esos puntos menos fuertes?



Sobre todo hay que mejorar la concentración en las competiciones; el físico, que siempre puede ser mejor y leer los asaltos, porque es muy importante ir cambiando, y eso lo puedo aprender sobre todo de los tiradores de alto nivel que hay ahí. Con la gente con la que vamos a estar puedes mejorar en todo. Me voy a empapar de conocimiento.

No es muy habitual, de momento, la práctica local de la esgrima, ¿tú cómo empezaste?



Lo hice muy pequeño, con cuatro o cinco años, ya hace un tiempo. A mi hermano y a mí nos gustaba mucho Peter Pan y cosas así y yo hacía fútbol. No se cómo se dio la situación que al final fuimos mi hermano y yo, y me quedé. Lo típico que piensas que es con las espadas, aunque luego es una cosa completamente distinta. Antes podía compaginar mejor –fútbol, baloncesto, baile...– porque era más pequeño y tenía más tiempo. Pero luego, cuando vas creciendo, los estudios se vuelven más complicados y lo importante son las notas.

¿Qué imagen crees que tiene la gente de la esgrima? ¿Cómo animarías a la gente a que la conociese?



Una imagen más de las películas, ese es otro tipo de esgrima. Hay antigua, que es como la de los caballeros, de la Edad Media; la escénica, que es la de las películas y luego la que practico yo, la deportiva. La que más llama la atención, y de la que tiene idea todo el mundo, es la escénica o la antigua, porque los ves ahí haciendo volteretas y otras cosas... Emilio –Rilo– no nos manda hacer eso de momento –ríe–. Las tres tienen algunos fundamentos comunes.



¿Y a ti qué fue lo que te enganchó?



En el club el ambiente es muy bueno. Tengo muchos amigos, la verdad es que casi todos mis amigos son del club, aunque lo hayan ido dejando, son con los que mejor me llevo. Y luego el entrenador, que es muy buena persona, y ayuda mucho a que te enganche este deporte. Y, sobre todo, soy una persona muy competitiva. Voy a las competiciones y, haciéndolo mal o bien, acabo y quiero más, ir a entrenar otro día, y otro, y otro. Eso es lo que más me llena, y también el ambiente por el que estoy rodeado para poder mejorar.

Una mejoría que ha quedado patente y gracias a la que has podido debutar de manera internacional ¿qué sentiste en Budapest?



Entras en el pabellón y te choca, te quedas congelado. Fui con unos compañeros, Mauro –González– de Vigo y San –Kim– de Coruña, y ellos ya habían participado el año anterior, y para mí era el primero. Llegar a un pabellón que aquí en España, al ser 50 o 60 personas, hay 20 pistas, allí éramos 312 personas y hay 46 o 50. Era un recinto enorme, con focos, un escenario para la final.. llama mucho la atención, y también la gente que hay. Impresiona.

Y supongo que en Cabriès, Francia, ya estabas más tranquilo al ser la segunda vez, ¿no?



Sí, porque en Hungría entré y pensé “vamos a intentar ganar un asalto o dos, hacerlo bien, ver las sensaciones que tengo”... Yo me decía a mí mismo que estaba tranquilo, pero cuando me llamó a la pista el árbitro ya me empezó a subir algo por el cuerpo. En Francia, como ya había competido, las sensaciones eran las mismas, de nervioso, pero ese nerviosismo lo pasas a motivación y ya después del primer asalto te notas más tranquilo, relajado.

¿Compaginas bien las competiciones con los estudios?



Sí, voy bien en los estudios. Ya hay que ir enfocándose, porque si quieres hacer algo, lo primero van a ser los estudios, porque de esto es muy difícil que vivas. A lo mejor por lo que sea, me lesiono, me deja de gustar... tengo que dejarlo y si tengo buenas notas me va a respaldar bastante. La verdad es que es difícil, es un sacrifico, porque tienes poco tiempo y en ese tiempo tienes que estudiar. En el Cristo Rey la verdad es que me están ayudando mucho a compaginar los exámenes con las competiciones.

¿Cuáles son tus metas para la próxima temporada?



Crecer, mejorar, que me salga alguna competición, un Campeonato de España, conseguir una medalla. Ese es el objetivo que me marco, ponerse más fuerte, tener la mano mejor, y seguir avanzando.



Tras esta concentración con la selección española, y después de disfrutar de unos días de merecido descanso, Jorge Permuy tomará parte en un nuevo Ranking Nacional M17 que se celebrará también Madrid y cerrará su campaña de debut internacional acudiendo a una nueva prueba en Nápoles, Italia.