Jorge Cagiao Sueiras, vigente campeón del Rally de Narón: “Correr en casa te hace sacar un plus de dentro que no sabes que tienes”

Jorge Cagiao (Narón, 1994) llega como el rival a batir a este trigésimo séptimo Rally de Narón. Una carrera que ya ganó en dos ocasiones, y va a por la tercera. El piloto local está muy ilusionado por volver a correr en casa y hacerlo delante de su gente.

Regresa a la acción casi dos semanas después del Rally de Adeje. ¿Ya se le ha pasado el cabreo, por decirlo así?

Sí. No teníamos cabreo como tal porque cogimos unos puntos muy importantes para el campeonato. Es esencial sumar. Ahora es la prueba de casa y llegamos con la motivación por las nubes. Es un rally muy especial y siempre hace mucha ilusión correr aquí en Narón.

Eso también ayuda a olvidar el problema del coche.

Claro. No lo tengo como algo tan malo. Al final hay que seguir. Pasó eso en su momento, tuvimos que solventar los problemas de la mejor forma posible y adaptarnos a lo que podíamos llegar. Conseguimos llegar al segundo puesto otra vez, pero eso ya pasó y ahora toca pensar en el siguiente rally porque hay que seguir.

¿Está el coche perfecto para correr?

Están revisándolo y dándole los últimos detalles para tenerlo todo listo para correr. De momento está todo bien. Están acabándolo y esperemos que no haya ninguna avería en este rally.

¿Va a preparar algo especial, como hizo hace dos años, por ser la prueba de casa?

No, para este año va el coche igual decorado que fue para el de Adeje. La verdad es que no hay ningún cambio.

Ahora viene el rally de casa, el de Narón. ¿Qué supone para usted correrlo?

Es muy especial. Al final, son tramos que se conocen y al correr en casa la afición te empuja. Cuando corres por el resto de España, no tienes a todos tus seguidores a la espalda como puede suceder aquí. Te sientes muy arropado y estás muy agradecido con todo el mundo. La verdad es que es muy bonito correr en casa porque te hace sacar un plus de dentro de ti que no sabes que tienes y que es algo positivo. Correr el rally de casa es muy bueno.

Viene de ganarlo dos años seguidos. Algo increíble.

Pues sí (ríe). Cuando empiezas a correr siempre sueñas con ganar algún rally. La verdad es que el primero que gané a nivel nacional fue el de Narón, hace dos años. Fue increíble poder conseguir esa primera victoria en casa. No hay nada mejor. Es muy bonito y gratificante por todo el esfuerzo y trabajo que pones. A ver si este año podemos ganarlo por tercera vez consecutiva. Es una prueba larga, pasan muchas cosas y aún es muy temprano para decir que vamos a ganarlo.

¿Tiene más presión por esos dos últimos resultados?

No hay ninguna presión. Cuando nos sentamos en el Alpine y corremos vamos siempre al mismo ritmo, que es dar el 110%. Desde el primer tramo ya sales así. Al final, tienes que pensar que tienes que ir rally a rally. El campeonato es largo, pero siempre tienes que ir prueba a prueba y pensar en lo que tienes que hacer cuando estás en una carrera concreta para que sea lo más adecuado, tener el mejor resultado posible o conformarse con otro sin asumir riesgos. Yo creo que hay pensar en este únicamente e intentar hacerlo lo mejor posible.

Este año cambian un poco los tramos. ¿Crees que puede perjudicar el rendimiento de tu Alpine?

No. Es cierto que el sesenta por ciento del rally es nuevo y hay muchas zonas que no he pasado por ellas. Sí que se va a notar un poco eso porque no puedo sacar esa pequeña diferencia de haber corrido más veces en esos lugares que Enrique Cruz, que es mi principal rival. No hay un rally perfecto para nuestro coche. Es muy difícil decir uno perfecto para nuestro Alpine al ser un ­tracción trasera y ser tan bajo. El Rally de Narón aún menos porque son tramos con muchos baches y con muchas ceñidas. Son tramos que se ensucian mucho y que tienen muchas piedras. No es fácil para nuestro coche. Intentaremos lidiar con todo e ir lo más rápido posibles.

¿Qué tramo puede marcar la diferencia?

Buff, es complicado (ríe). Te diría Ferreira, pero tal y como dicen que está con esta variante nueva, que está todo roto y con gravilla, ya no sabría que decir. Es un tramo muy completo y muy difícil, en el que es muy fácil salirse o pinchar. Creo que ahí es donde se pueden sacar más diferencias.

Enrique Cruz llega en un buen momento de forma. ¿Es su máximo rival aquí?

Puede ser. Enrique lleva un ritmo muy alto. Este va a ser el tercer fin de semana seguido que corre. El fin de semana pasada ganó un rally en Canarias. Él no se baja del coche y tiene mucho ritmo. Eso se le va a ayudar a estar en la pelea conmigo. Esperemos estar delante desde el primer momento. Tampoco hay que olvidarse de Iago Caamaño, que es piloto de A Coruña que lo corrió muchas veces y puede estar ahí con nosotros. Pasado el primer tramo, hay que ver quien puede estar y quien no.

El año pasado estaba Víctor Senra, que también tiene mucha experiencia, y le consiguió ganar.

Sí. La verdad es que el año pasado fue una pelea muy bonita con Víctor. Fue un mano a mano en el que tuvimos que apretar mucho al final. Esa vez nos salió a nosotros bien. Unas veces se gana y otras se pierde. Es una pena que no esté este año en el rally porque es una persona más a correr, que tiene mucho ritmo y que iba a dar un incentivo muy bueno al rally. Es una lástima que no esté.

¿Qué importancia le da a conseguir la victoria antes de este parón de casi un mes?

Cuanto más adelante estés en la clasificación, pues mejor. Nunca sabes lo que puede pasar en los rallys. Hoy puedo ganar y en el siguiente rally hacer un décimo puesto. Esos puntos que hay del primero al décimo son muchos y te pueden hacer perder un campeonato. Entonces, siempre hay que quedar lo más arriba posible, sumar los máximos puntos posibles y acabar, que es lo más importante.

¿Va a intentar correr alguna prueba antes del Rally de Teruel?

Estamos valorando si salir a correr el Rally de Ourense, del Supercampeonato de España. Aún está todo en el aire. Dependerá de lo que pase en Narón. En principio queríamos correr Ourense.

¿El objetivo es ser campeón del CERA y el año que viene correr el Supercampeonato?

Sí. Queremos volver a ganar el título y para el año ir al Supercampeonato, que es donde estábamos corriendo antiguamente. Todo dependerá de lo que pase. Aún nos quedan muchas carreras. Llevamos dos, esta es la tercera y aún quedan otras tres. Así que queda mucho campeonato como para pensar en el futuro del año que viene.

¿Tiene algún sueño?

Sí, ser campeón del Supercampeonato con un Rally 2.

Planes y compañía: “Javi y yo nos compenetramos muy bien”



Cagiao marca la hoja de ruta de una campaña ilusionante en la que asimismo acudirá al Rías Baixas-Recalvi con su Alpine y, a su lado, con el copitlo Javi Martínez. Un deportistas que se encuentra viviendo una gran oportunidad internacional.

Mencionaba que a lo mejor corría el Rally de Ourense. ¿Va a intentar correr otras pruebas del SuperCER?

Sí. Vamos a correr el primer fin de semana el Rally Rías Baixas, que es el del principal patrocinador. Es una fecha que no podemos faltar siendo el rally de Recalvi. La verdad es que es una gran prueba porque la organización se lo curra muchísimo. Siempre hay muy buenos inscritos. Va a ser una carrera muy chula.

¿Será con el Alpine?

Va a ser con el Alpine. Este año nos vamos a centrar en él para no probar cosas nuevas.

¿Qué importancia tiene el contar con Javi Martínez como copiloto?

Javi tiene ya experiencia. Tiene muchas carreras encima. Los dos nos compenetramos muy bien dentro del coche y eso es su­perimportante. Al final, si los dos no estáis al día dentro del coche, las cosas no fluyen, es cuando no tienes ritmo y vienen los problemas y los golpes.

¿Qué le aporta tanto a nivel personal como a nivel deportivo?

A nivel personal es una persona que conozco desde hace muchos años. Tenemos amistad desde antes de empezar a correr juntos. La verdad es que es un tío auténtico. Dentro del coche, la conectividad que tenemos el uno con el otro es todo. No hace falta dar explicaciones para las cosas que pasan dentro del coche, porque ya nos damos cuenta al instante de lo que pasa y eso vale mucho. Al final, uno más uno son dos. Cuando estamos los dos y todo cuadra, es perfecto. Hay veces que puedes correr con otra persona que corra el Mundial de copiloto, que si tú no vas a gusto con él, pues nunca vas a ir al cien por cien.

Los copilotos tienen un papel fundamental.

Sí. Al ritmo que vamos no hay margen de error y cualquier pequeño fallo puede venir acompañado de una salida de carretera. Es muy importante estar los dos superconcentrados, tenerlo todo claro y tener unas buenas notas para hacerlo todo de diez.

¿Hasta cuando seguirán juntos?

Este año seguiremos juntos hasta el final. Y el año que viene habrá que ver los planes que tenemos tanto él como yo de correr. Él ahora está compartiendo con un chileno que corre el Mundial y es una oportunidad muy buena para él. De momento hay que pensar en este año y luego ir viendo sobre la marcha.