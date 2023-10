Jon García: “Hay que tener cuidado con ellos; y ellos con nosotros”

No cabe duda de que el Racing de Santander es, en estos momentos, uno de los mejores equipos de Segunda –es el mejor local y viene de encadenar tres victorias–. Pero su homónimo de Ferrol se presentará al partido que los enfrenta este domingo en El Sardinero con la tranquilidad de que también saber hacer las cosas bien. Así lo dice el defensa Jon García, que recuerda que “hasta ahora hemos competido en todos los partidos y eso nos tiene que dar confianza para presentarnos a este encuentro y salir a por los tres puntos”.



Así que el central bilbaíno, más allá de pensar en el adversario, destaca el potencial del equipo ferrolano. “Al igual que nosotros tenemos que tener cuidado con ellos... espero que ellos también lo tengan con nosotros”, comenta el zaguero, que destaca el potencial del cuadro verde en las transiciones y su capacidad para atacar los espacios. Por eso, el nivel de los contendientes y el ambiente que se espera son alicientes suficientes como para salir a por la victoria.



Ganar en El Sardinero será la manera de romper la racha de tres derrotas consecutivas que el Racing lleva a domicilio y la de tres jornadas sin ganar. “No tenemos que empezar a preocuparnos por los resultados”, zanja Jon García antes de recordar que “somos un recién ascendido y la situación en la que estamos en la tabla es muy buena”. El defensa, de todas maneras, recuerda que “somos ambiciosos” y, a pesar de que el principal objetivo es el de la permanencia, también conviene en decir que “cuanto más arriba quedemos, mejor”.

Eficacia

Jon García, además, confía en que el Racing empiece a recuperar la efectividad realizadora que le ha faltado en los últimos partidos. Partiendo de la base de que “el equipo genera ocasiones, hace daño a sus rivales y apenas se lo crean”, percibe que “los mínimos errores que hemos cometido nos han costado goles, porque esta categoría es como es”. De todas maneras, el central insiste en que “tenemos que seguir haciendo lo que hasta ahora, que es lo que nos ha llevado a estar en mitad de la tabla en Segunda. Más no se puede pedir”.



A nivel individual, además, el zaguero racinguista asegura estar en un buen momento, a pesar de no tener recambio para su demarcación, y recuerda que “me ha costado mucho llegar hastas aquí, han sido muchos años de trabajo... y no quiero regalar ni un partido”. Así que espera seguir estando “al mismo nivel, cuidándome más y descansando mejor para no tener ningún problema”. Y, si puede ser, ver portería, cosa que aún no he hecho.