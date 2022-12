Jaime Serrano : “Queremos repetir el podio conseguido el año pasado”

Jaime lo tiene claro, quiere subir por segundo año consecutivo al podio en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Una competición en la que ya se hizo con el bronce el pasado mes de abril, en aquella ocasión en su recta final en categoría infantil. Ahora, en su primer año cadete, para este estudiante de Ferrol Vello de 14 años, que juega como pivote en el Culleredo, su camino en la cita que el próximo día 3 comienza en la Costa Blanca será un tanto diferente al vivido hace ocho meses.



Y es que el combinado “irmandiño” cadete comenzará la prueba en la Copa –una especia de segunda categoría– ante el equipo canario, de cara a ascender al Campeonato de España y pelear en los últimos choques por una nueva presea. “Nos vemos con muchas ganas de empezar contra Canarias, de ver que tal jugamos, pero la verdad es que nos vemos para ganar”, apunta con gran convicción Jaime, recordando asimismo que “primero hay que subir”. Este balonmanista al que su práctica de judo en el Bitácora ayudó, como indica su padre Jose a “no tener miedo, en el balonmano hay muchos golpes, y le ayuda mucho a ir a por el atacante”, no puede evitar una incipiente sonrisa al recordar cuando se subió al podio en Murcia, “es una alegría y una satisfacción”, comenta, “queremos volver a repetirlo y si puede ser mejor, también”.

Convocatoria



Un objetivo no tan alejado como pueda parecer al partir desde la citada Copa –”siguen siendo seis partidos”, apunta Jose–, ya que cinco de los infantiles que se hicieron con esa tercera plaza continúan en este equipo cadete. “Eso ya es un paso muy importante”, comenta Serrano, “porque nos llevamos muy bien y nos entendemos a la perfección”.



Una “sed” de medalla acrecentada, sin duda, por una convocatoria para este combinado gallego con la que no contaba el exjugador del Pontedeume y del Narón. “Fue una sorpresa”, aclara su padre, “porque hasta hace dos semanas no sabíamos si entraba en los 16”. Tras una temporada estival en la que a punto estuvo de disputar el Nacional de balonmano playa, “no contaba ninguno ir a la selección, porque, por ejemplo, Cataluña solo lleva a niños de segundo año y aquí llevan once de primero y cinco de segundo”, añade su padre.

Asobal



Una llamada que podría abrir la puerta a la que sería su tercera participación en las jornadas de tecnificación de la Federación Española, en las que ya estuvo en febrero y en septiembre de este año. Una convocatoria, la primera, que asimismo sorprendió a este ferrolano. “La primera vez que fui sí que iba con un poco de miedo”, comenta Jaime, “pero luego ya conocía a los que iban, de otras comunidades, y ya eran mis amigos”, añade sobre unas jornadas de trabajo en las que compartió pista con el seleccionador Jordi Ribera o el internacional Entrerríos.



Ahora, ya casi con la maleta hecha para tomar parte en su segundo Nacional por se­lecciones, Jaime visualiza asimismo una nueva concentración estatal para la que, eso sí, tiene que realizar un buen papel en la cita de Costa Blanca. “Se marca los objetivos. Tiene las cosas bastante claras, desde hace años”, comenta Jose, “cuando vio que no lo hacía mal empezó a hacerse su camino mental, nos lo iba diciendo y nos íbamos quedando muy sorprendidos”. Y, asimismo con una gran convicción en sus palabras, Jaime sentencia “quiero jugar en Asobal”.



Pero, primero, quiere demostrar en este Nacional que Galicia no es menos que nadie en el balonmano. “Otras selecciones piensan que somos peores, que no valemos, se ríen, porque somos Galicia y estamos lejos de ellos”, comenta Jaime, “se ven muy superiores a nosotros, cuando creo que es al revés”. Una circunstancia que este ferrolano, con la vista puesta en estudiar INEF en un futuro, y sus compañeros ya demostraron, por ejemplo, con el Culleredo logrando la sexta posición en el “top 8” del Nacional infantil por clubes el pasado año, superando a entidades, a priori, superiores.

Primeros pasos



Unos logros que para Jaime comenzaron a fraguarse con su primer contacto en Pontedeume con esta disciplina –que su “tirsista” padre ya practicaba y veía en casa bajo la atenta mirada de Jaime–, que “al principio no me gustaba, porque había dejado el fútbol”, confiesa, “pero luego ya me gustó mucho, sobre todo lo dinámico que es”.



Su carrera continuó en Narón –en donde coincidió con Brais Caneiro, su entrenador por entonces y ahora segundo en el combinado gallego cadete–, formación que tuvo que dejar al no contar la entidad con equipo de su categoría. De ahí, el cambio al Culleredo, en el que suma ya tres campañas tras un inicio complicado en pleno inicio de la pandemia. Un bache superado y tras el que el Serrano espera continuar su viaje hacia el balonmano profesional.