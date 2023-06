Iván Rumbo y Coro se quedan en O Parrulo

O Parrulo se ha puesto rápido manos a la obra en la confección de la plantilla con la que la temporada que viene volverá a intentar ascender a la máxima categoría y, tras anunciar entre el domingo y el lunes las salidas de Hélder –despedida que ya se conocía desde el final del partido ante el Alzira–, Noel Gómez, Wilson Francia y el técnico Juanma Marrube, esta tarde ha dado a conocer los nombres de los dos primeros jugadores con los que cuenta para el curso 2023/2024: Iván Rumbo y Coro.



El ala coruñés y el portero jiennense fueron dos piezas clave en la campaña pasada con el equipo ferrolano, al que llegaron procedentes del Peñíscola de Santi Valladares, y volverán a formar parte de la columna vertebral de la siguiente. Rumbo cumplirá su tercer año en Ferrol, tras haber jugado, entonces en Primera División, el curso de la pandemia, 2019/2020. En la temporada pasada disputó 28 partidos y anotó 18 goles.



Pedro Coronado, Coro, por su parte, intervino en los 33 encuentros que O Parrulo jugó esta temporada en Segunda, los treinta de liga regular y los tres del playoff ante el Alzira. En una entrevista publicada en este periódico antes del primer encuentro de las eliminatorias, ya expresó su deseo de seguir en el club de la ciudad naval.



El portero quiso agradecer “la acogida que me disteis la temporada pasada y lo a gusto que me he sentido aquí”, uno de los motivos por los que jugador y club han llegado a un acuerdo para prolongar su vínculo profesional.



Coro tuvo palabras para la afición, una de las más fieles de toda España. “Os pido que sigáis como hasta ahora; esta temporada lo habéis bordado”, dijo antes de añadir que “el último partido en A Malata –que registró un lleno hasta la bandera– fue algo espectacular que yo personalmente nunca había vivido antes”. “Nos gustaría que continuéis animando y a ver se nos quitamos el mal sabor de boca del final de la temporada pasada”, apuntó.



Rumbo, por su parte, también se dirigió a la afición, a la que agradeció el apoyo de los últimos meses y a la que le pidió mantenerlo de aquí en adelante. “Ha sido increíble”, dijo tras anunciarse su renovación, “sobre todo en los últimos partidos, con A Malata llena: es un lujo”.

Plataforma para compra de entradas

Por otra parte, el club anuncia que se ha adherido a la plataforma “compralaentrada”, que permitirá no solo adquirir los pases para ver los partidos, sino incluso sacar los abonos de toda la temporada.



Según explica la entidad, la herramienta, que emplean clubes como UCAM Murcia, Ibiza, Murcia, Albacete o Recreativo de Huelva, entre otros, estará activa a finales de esta semana, cuando se prevé que comience la campaña de abonados. Primero se activará la opción para la renovación de los carnés.