El Intasa recibe al colista en un duelo en el que solo vale ganar

Al Intasa San Sadurniño no le vale otra cosa que no sea el triunfo en el encuentro que esta tarde dirime en casa ante el colista del grupo A, el CUV Alcorcón –19.00 horas, Municipal–. “Si no ganamos estamos fastidiados”, comenta el preparador Diego Taboada pocas horas antes de un duelo en el que los locales no solo tienen que entrar en pista como segundo clasificado haciendo frente al último –solo ha ganado un duelo, por 2-3, ante el Pinto en noviembre–, sino también demostrarlo.



Este no es un duelo trampa como lo fue el dirimido la pasada semana ante un experimentado –aunque no muy bien posicionado en la tabla– Collado Villalba, y que el Intasa se llevó en el “tie break”. Es un partido para ganar “sí o sí”, como apunta el entrenador. Un resultado que para Taboada, tanto en este duelo como en los futuros, “casi depende más de lo que hagamos nosotros que de lo que hagan los rivales”, refiriéndose especialmente al “bajón” vivido hace una semana en tierras madrileñas y que a punto estuvo de costarle el triunfo.

Plantilla

Y es que la marcha de Hugo Bravo y la falta de profundidad de banquillo hace muy complicado el trabajo de entrenamiento del Intasa, una falta de intensidad que posteriormente se traslada a la pista ya en competición oficial y que hace peligrar el segundo puesto de los locales. Y es que el Vigo, cosechando buenos resultados en casa, amenaza con asaltar el lugar de plata que ahora ocupan los de San Sadurniño, si bien, de momento, los locales siguen dependiendo de sí mismos para terminar esta fase regular en este puesto, que clasifica para la fase de ascenso a Superliga.



Así, el primer paso es ganar hoy al colista, en un choque sin bajas locales y con el junior Manuel Gómez en un gran estado de forma, tras ser incluido en el equipo ideal de la Federación por su actuación ante los madrileños.