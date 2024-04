Iker Losada: “Non podemos perder máis puntos fóra da casa, temos que seguir avanzando”

Iker Losada reconoció que ante el colista Villarreal B “non fomos o Racing que estamos acostumados a ver, e sobre todo a sentir dentro do campo”, señalaba el jugador racinguista, añadiendo que “temos que aprender do feito hoxe, temos que mellorar. Non soubemos conseguir esa posesión que soemos ter”.

Unos deberes que se unen, especialmente, a la actuación verde a domicilio, y que asimismo Losada señaló como un trabajo pendiente. “Temos que aprender a ser máis fortes fóra da casa. Na Malata sempre xogamos ben e nestes partidos fóra, sobre todo no último mes, non estamos sendo nós. Temos que encontrarnos a nós primero e despois xogar”, sentenciaba el de Catoira. Para el jugador verde el Racing está en el buen camino, el camino para volver a ser el grupo que lo ha colocado donde está.

“Creo que temos que seguir como estamos e intentar chegar ao nivel que estivemos na primeira volta, que foi bárbaro. Temos que dar máis fóra da casa que na casa, que nos sae so”., señalaba, “temos que seguir avanzando, non deixala pasar por chegar aos 51, mirar hacia arriba e podemos chegar a máis. Non podemos perder máis puntos fóra”.