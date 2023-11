Iker Losada: “Para mí era importante volver a marcar”

Casi un mes había pasado desde que Iker Losada no sumaba para la cuenta anotadora del Racing, desde aquella diana que el de Catoira hizo ante el Villarreal B, dándole al Racing un valioso empate en su casa, en la inexpugnable A Malata.

El pontevedrés aumentó a cuatro su marcador particular el pasado domingo ante el Andorra, anotando así su segundo en el terreno de juego ferrolano y esta vez sí, para ganar. “Estoy muy contento por reencontrarme otra vez con el gol. Creo que era importante volver a meter, porque llevaba unas semanas sin hacerlo”, señala un Losada que, asimismo confiesa su favoritismo para jugar en la vanguardia, destacando que “soy tan polivalente que me gusta jugar en muchas posiciones, mientras sea en ataque”. Sin embargo, el catoirense tampoco le hace ascos, como se puede comprobar, especialmente en el duelo ante el grupo andorrano, a unas tareas defensivas en las que “me gusta ayudar, ir a presionar, ser de los primeros en intentar robar el balón y estoy corriendo porque me gusta”, comenta “y después me meto más en el juego ofensivo”.

Situación inmejorable

Jugando un total de 1.113 minutos de 1.260 posibles, a Losada poco o nada se le nota el cansancio de disputar tres duelos en una semana, una situación nueva para el jugador de la cantera celeste, como el mismo señala y “se hace raro, pero estamos todos con ganas, ya recuperados del cansancio acumulado y con ganas de que llegue el siguiente”.



El siguiente será un Mirandés que los recibirá en Anduva en un encuentro que para el jugador verde “será como el tuvimos aquí con el Andorra. Van a tener mucho el balón, son peligrosos en sus ataques”, analiza Losada, “son un equipo joven que juegan a eso, a un partido de ida y vuelta. Tenemos que hacer lo mismo, aguantar, tener nuestras ocasiones y certificarlas”, sentencia, de cara a continuar en “la situación inmejorable en la que estamos y tenemos que seguir con la racha”.

Entrenamiento especial

El entrenamiento de ayer fue especial para los jugadores del Racing, ya que las gradas de A Malata contaron con unos invitados que, sin duda recordarán este día, el alumnado de Educación Infantil del CPR Cristo Rey de Ferrol. La joven afición no dudo en animar a una plantilla verde que quiso compartir con ella los cánticos de ¡Aúpa Racing! que resonaron, de manera excepcional, en la mañana de un miércoles en el estadio ferrolano.