Heber Pena: “El año puede ser más bonito siendo fuertes en casa y rascando fuera”

Con una media de 51 minutos en los 34 partidos disputados en liga, el extremo local Heber Pena fue uno de los cambios llevados a cabo por Parralo en 21 de estos duelos y completó sus primeros 90 minutos esta campaña en Lezama ante el Amorebieta. Una situación que el futbolista naronés intenta llevar lo mejor posible, buscando el bien propio y el de su equipo. “En el momento en el que no me guste que me quiten, creo que dejaré el fútbol”, comenta Pena, “es el míster el que toma las decisiones y como yo querrá lo mejor. Nunca vi que al mejor del equipo lo quitasen primero... entonces, será un poco mío y un poco de él. Prefiero ser el primer cambio y no el primero que entra”, sentencia el jugador verde, recordando que hay compañeros en situaciones peores y “hay que ponerse en su piel y hacer autocrítica”.



Una autocrítica que el grupo racinguista ya realizó sobre los sucedido ante el colista Villarreal en La Cerámica, en un choque en el que, como volvió a apuntar Pena al igual que técnico y compañeros “nunca nos encontramos cómodos. Ellos fueron superiores, no nos generaron mucho, pero sí que es cierto que con el balón no estuvimos a gusto”, analiza el extremo, “robábamos, perdíamos muy rápido, no llegábamos con claridad al último tercio, que es donde me gusta recibir y eso en mi caso me penaliza mucho y cuando mejor estábamos llegó el gol”.



Una derrota que dolió más al unirse a otra también a domicilio frente al Amorebieta y que “a todos nos fastidia, te gana el último y te queda esa pena, pero si lo piensas fríamente, lo estamos haciendo muy bien”, apunta Pena, recordando asimismo que estos traspiés verdes no son los únicos nombrando el empate del Espanyol ante el Andorra o la derrota del Oviedo con el Cartagena... “son clubes hechos para ascender o pelearlo, y nosotros estamos igual que ellos o mejor incluso”, por lo que uno de los capitanes racinguistas pide “tranquilidad y disfrutar del momento, que es muy bonito y entre todos estamos haciendo algo espectacular. Ojalá se pueda poner la guinda al final de la temporada”.

Una meta desde la calma

Una guinda que sigue estando a un punto –”y no hay nada que reprocharnos”– y que como apunta Pena “que nadie dude de que no nos dejamos ir, que vamos a pelear por el sueño, no sólo de veintipico tíos, sino de 70 y pico mil, de toda Ferrolterra”. Y es que, como añade, son ellos los más beneficiados por jugar un playoff a Primera, recordando que “hace dos o tres años estabas peleando por lo que estabas –Segunda B–. A todos nos gustaría ir de primeros como al Leganés, pero nuestra realidad no era esa al principio de temporada, ahora sí y es un hecho que podemos pelear por un objetivo ambicioso como el playoff, pero desde la calma y que nadie se vuelva loco”.



Desde la costumbre de lo bueno, el grupo de Pena recibe el lunes, en un horario de nuevo tardío, a un Mirandés también tocado, si bien, y espantando los fantasmas de Lezama y La Cerámica, ahora jugando en A Malata. Y es que precisamente por el campo ferrolano –en donde sólo restan tres choques por jugarse– pasan gran parte de las opciones de clasificación de los verdes, “siendo fuertes en casa y rascando fuera puede ser un año todavía más bonito de lo que lo está siendo”.