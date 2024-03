Heber Pena: "Que nadie se olvide de dónde venimos y hacia dónde vamos"

El naronés Heber Pena cierra, con 1.703 minutos, el grupo de once jugadores más utilizados por el técnico Cristóbal Parralo en una campaña actual que para el extremo local está siendo especialmente fructífera, si bien un tanto empañada en las últimas semanas por el bache por el que está atravesando el conjunto verde. Para el futbolista esta situación se lleva con “naturalidad. Sabemos dónde estamos, es una categoría difícil en la que nadie te regala nada”, comenta el jugador racinguista, “tuvimos la fortuna de empezar muy bien y no hacíamos nada más que sumar. Ahora los partidos que antes se decantaban hacia nuestro lado están yendo en contra”. Sin más vueltas.



Haciendo un nuevo llamamiento a la tranquilidad, Pena se muestra convencido de que él y sus compañeros “vamos a volver a coger una buena racha y ojalá nos dé para poder soñar con algo bonito”, comenta, si bien matiza que “la realidad es conseguir esos 51 puntos lo antes posible y ya está. Quién quiera ilusionarse y pensar en más adelante, pienso que estaría equivocado”.



Y es que para el extremo la posición del Racing es “en la que teníamos que estar, un poco más arriba si cabe de lo que todo el mundo presuponía al inicio de la temporada. Estamos bien, tenemos que estar tranquilos”, añadiendo que “es evidente que a todos nos gustaría estar peleando con equipos que están ahí arriba, como Espanyol o Valladolid –su rival de este domingo–. Que nadie se olvide de donde venimos y hacia donde vamos”

Derrota inesperada

Y si cada vez parece más cerca la llanura tras el descenso en los últimos partidos –la más reciente en Cartagena en “una derrota que nadie esperaba. Teníamos ganas, motivación y era un campo en el que creíamos que podíamos sacar algo muy positivo y ponernos en la parte alta"–.



Lo que parece claro es que uno de los cambios más significativos respecto a la primera vuelta fue la marcha de un Carlos Vicente con el que el naronés “tenía mucha sintonía. Hacía que las defensas estuvieran mucho más abiertas y con más espacios para Losada por dentro, más tiempo para pensar. Los balones que llegan, no llegan en las mismas condiciones que en la primera mitad de la liga”, analiza Pena, “ahora a veces igual somos un poco más previsibles. No sé, no sé lo qué pasa, pero sí es cierto que nos encontrábamos más cómodos. Hay que seguir trabajando para volver a encontrar esa mejoría personal y colectiva”.



Un nuevo paso a dar este domingo en casa ante un Valladolid “que tiene un equipazo, ves los fichajes que hicieron en Navidad, Negredo, Amath... gente que da otra categoría, que estuvo en Champions”, señala Pena, “nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Estamos bien, aunque ahora no atravesemos unos resultados y una imagen que no teníamos antes, estamos bien colocados e intentando aprovechar las nuestras. A ver si este fin de semana somos quien de conseguir los tres puntos y si no a seguir trabajando”.