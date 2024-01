Guerrero y Puentes lideran a Galicia en Getafe

Getafe repartirá este fin de semana los podios correspondientes tanto al Campeonato de España sub 16 y sub 18 y por Autonomías como a los grupos de edad absoluto, sub 20 y sub 23, además de relevos por federaciones.



Unas competiciones en las que la comarca contará con presencia en prácticamente todas las categorías. En el cuadro sénior el Atletismo Narón tendrá el mayor protagonismo, con Sara Guerrero e Iván Puentes en la cita individual y su compañero Himi Lamiyae en el relevo. Mientras, en el cuadro sub 20, la representación local correrá a cargo del Ferrol ­Atletismo, con los especialistas Ricardo Negrete y Mohamed Kasimi.

Primeros



Y si esta cita se disputa el domingo, mañana abre el telón la prueba sub 16 y sub 18, con la participación de tres deportistas locales. Irma Veiguela –Ría– y Tania López –Narón– pasan de rivales a compañeras en el equipo sub 16 “irmandiño”, mientras que Damián Suárez –Cedeira– estará en liza en la competición sub 18 estatal.