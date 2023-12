Las 'Guerreras' dan un paso fundamental hacia los preolímpicos (25-27)

La selección española femenina de balonmano dio un paso fundamental hacia los torneos preolímpicos, al acceder a la segunda ronda del Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia con pleno de puntos en su casillero, tras derrotar este domingo por 25-27 a Brasil.



Un triunfo en el que jugó un papel fundamental la guardameta Darly Zoqbi que con sus once paradas sostuvo al conjunto español en una segunda mitad en la que las ‘Guerreras’ no pudieron defender los cuatro goles de ventaja (12-16) con los que se marcharon al descanso.



De hecho, el equipo español pareció destinado a una dolorosa derrota cuando a falta de menos diez minutos para la conclusión la selección brasileña, liderada por una excepcional Ana Paula, se situó con una renta de dos tantos (24-22).



Una diferencia que confirmaba los problemas de las de Ambros Martín en un segundo período en el que las ‘Guerreras’ en poco o nada se parecieron, tanto en ataque como en defensa, al brillante equipo de la primera parte.



Pero cuando peor pintaban las cosas para el equipo español, surgió el carácter irreductible que ha cimentado la leyenda de las ‘Guerreras’, un espíritu combativo que personificaron como poco la portera Darly Zoqbi y, sobre todo, la joven lateral Paula Arcos.



La jugadora del Vipers noruego, el vigente campeón de Europa, que hasta ahora había pasado prácticamente desapercibida en el campeonato, recuperó en el momento de la verdad su mejor versión, aquella que le ha convertido a sus apenas 21 años en la gran referencia de la selección española.



Infranqueable en defensa, donde Arcos cerró con un sensacional trabajo de piernas todos los caminos al gol a las jugadoras brasileñas en los minutos finales, en ataque permitió a España dar la vuelta al marcador (25-26) a poco más de un minuto para la conclusión con dos tantos consecutivos.



Una ventaja que se encargó de consolidar para el equipo español una sensacional Darly Zoqby que con una nueva parada, la undécima, a lanzamiento de Bruna de Paula, la gran estrella del equipo sudamericano, que dio pie al tanto de Paulina Pérez que significó el definitivo 25-27.



Triunfo que permitirá a España con cuatro puntos, los máximos posibles, a una segunda fase en la que las ‘Guerreras’ se medirán con los Países Bajos, República Checa y el ganador del Argentina-Congo en busca de una de las dos primeras plazas que dan derecho a disputar los cuartos de final, la puerta de acceso a los torneos preolímpicos.



Un objetivo que parece al alcance del equipo español si muestran la sobresaliente versión que exhibieron este domingo ante Brasil, sobre todo, en ataque, donde brillo por encima de todos en los primeros treinta minutos la joven pivote Lysa Tchaptchet.



La “navarra”, compañera de Paula Arcos en el Vipers noruego, ofreció siempre una solución al juego ofensivo español, que encontró en los larguísimos brazos de Tchaptchet la fórmula para superar a la defensa brasileña.



Tal y como confirmaron los cuatro goles que Lysa Tchaptchet, que además forzó un penalti, contabilizaba al llegar el ecuador del primer período.



Los mismos que sumaba la lateral brasileña Bruna de Paula, la gran estrella del conjunto sudamericano, que demostró el explosivo juego uno contra uno que la convierten en una de las jugadoras más peligrosas y espectaculares del panorama internacional.



Todo un reto para la defensa española que poco a poco, primero con Maitane Etxeberria y posteriormente con Paula Arcos, fue poco a poco cerrando los espacios a una Bruna de Paula, que no anotó ni un solo gol en el último cuarto de hora del primer tiempo.



Una circunstancia que no desaprovechó España, que a diferencia de Brasil no mermó su rendimiento ofensivo cuando Tchaptchet se tomó un descanso, no sólo para ponerse por delante en el marcador, sino para abrir una brecha de cuatro tantos (12-16) al llegar el descanso.



Una renta inexplicable sin el concurso de Mireya González, que ya fue de largo la mejor jugadora de la selección en las dos primeras jornadas ante Kazajistán y Ucrania, que no sólo demostró su poderoso lanzamiento exterior con tres dianas, sino también su notable visión de juego con un sinfín de asistencias.



Argumentos que se fueron diluyendo con el paso de los minutos hasta desaparecer por completo en una segunda mitad en la que Brasil, aferrado al brazo de la veterana Ana Paula dio la vuelta al partido.



Un oscuro panorama que se encargaron de iluminar para las ‘Guerreras’ una veterana como Darly Zoqbi y una jovencísima Paula Arcos, que no demostraron que no quieren irse de este Mundial, como mínimo, sin el billete para los torneo preolímpicos.