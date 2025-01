Grandes éxitos para los clubes de la comarca en A Pobra

Los clubes de la comarca siguen cosechando éxitos allá por donde van. En esta ocasión, el Ferrol Atletismo, el Olympico As Pontes y el Atletismo Narón obtuvieron varias medallas en el Memorial Alejandro Lorenzo, una prueba que pertenece al Campeonato Gallego de cross.



A pesar de que el día no acompañaba, todos los atletas participantes, tantos los sub 10 como los sub 12, los sub 14 y los máster lo dieron todo para conseguir un buen resultado.



En la primera de las categorías en la que arrasaron fue en la sub 10, tanto masculino como en la femenina. Entre los más pequeños hay que destacar el bronce que logró Hugo de Hombre (Ferrol Atletismo). Esta joven promesa ferrolana realizó una magnífica competición en la que logró un buen crono que le va a dar muchas energías para el futuro.

Los medallistas de la categoría sub 10 | Cedida



Asimismo, en esta división hay que destacar a Antón Vázquez, Xandre Formoso, Marcos Calvo (Olympo) y Álex Peñas (Narón) que también tuvieron un desempeño muy bueno.



La segunda gran alegría del día llegó en la prueba sub 10 femenina, ya que Mireia Díaz (Olympo) logró el subcampeonato tras una carrera muy reñida y en la que rozó el oro. En esta categoría también participaron Lía Sancho, Olalla Calvo, Erika Puente, Mencía Vigo y Lúa Díaz, del Narón; y Sofía Garrido, Jimena Cal y Ainé Gutiérrez, del Ferrol. En la sub 12 masculina, se repitió la plata gracias a Adrián Leonardo.

Esteban Díaz, del Atletismo Narón, en lo más alto del podio | Cedida



En el resto de categorías, también tuvieron un papel muy destacado los atletas de los tres clubes de la comarca. Además, su participación tuvo mérito ya que algunos disputaban su primera prueba de un Campeonato Gallego y estaban algo nerviosos.



Tras el turno de los más pequeños, llegó la hora de los máster. En esta categoría, el que obtuvo un mejor resultado fue Esteban Díaz, ya que se proclamó campeón gallego después de realizar una prueba casi perfecta. Aquí también hubo representación del Ferrol Atletismo y del Olympo.