Racing de Ferrol | Sin grandes cambios en la clasificación

Apenas varía la situación clasificatoria del Racing a pesar de no haber jugado el partido de la vigésimo primera jornada liguero del grupo 1 que lo debía enfrenta al Rayo Majadahonda. El equipo ferrolano, una vez completada la actividad, se mantiene en la octava posición de una tabla clasificatoria en la que, de los siete rivales que tiene por delante, sol o el Celta B ganó, en tanto que la UD Logroñés no pasó del empate. En cuanto al resto, cuatro no jugaron por la influencia del Covid-19 y el Unionistas perdió en su visita a la SD Logroñés



Así que la distancia que separa al cuadro verde de la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda sigue siendo de cinco puntos. Además, se da la circunstancia de que la escuadra que dirige Cristóbal Parralo es la primera de cinco que están empatadas a 29 puntos. Mientras, por detrás de Deportivo y Racing de Santander –que parecen un poco destacados del resto–, otro grupo de cinco formaciones están separadas por solo dos puntos entre las posiciones tercera y séptima. De ellos, tres se meterían en esa fase de ascenso, mientras que los otros dos se quedarían fuera.



En cuanto a la zona de descenso, nueve son los puntos que el cuadro verde la saca a las cinco últimas posiciones. Así que, a dieciesiete jornadas para que finaliza el campeonato liguero –una más para el Racing–, la continuidad en este tercer escalón del fútbol español es el primer objetivo que se puede conseguir en la presente temporada.