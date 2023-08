Una grada que empuja fuera y que también lo hará en casa

Quince años después de la última etapa en Segunda División y con dos primeros duelos en tu regreso como visitante, no parecían el mejor calendario de vuelta para un Racing de Ferrol que, sin duda, ha sabido resolver esta complicada situación, además de firmando cuatro importantísimos puntos, dando una sólida imagen a su rivales de categoría.



Sin embargo, el triunfo ante el Elche y el empate ante el Oviedo saben incluso a poco al central Jesús Bernal que sentencia que “hubiésemos firmado seis puntos”, comenta antes de añadir que “salimos a competir, a ganar. Sabemos de la dificultad de esta categoría, de lo difícil que es puntuar fuera y lo hemos hecho en dos campos muy complicados y condicionados por algunas acciones –refiriéndose a la expulsión y al tempranero gol en Oviedo en la segunda parte–”.



Unos resultados en los que la afición racinguista ha tenido un importantísimo papel, especialmente en el último choque dirimido en Oviedo, ya que, tal y como señala otro de los zaragozanos del equipo, Enrique Clemente “ver la grada te da un plus, y más comparándolo con la época del covid”, recuerda, “en el minuto 70 viene un balón al área y ya noto la fatiga, pero de repente escuchas a toda la gente cantando y te da un plus que no sé de donde lo sacas, pero te hace aguantar mejor”.



Y es que el filtro verde que parece haber cubierto toda la ciudad, empuja a un equipo que nota ese mayor apoyo, jugando la afición “un papel importantísimo”, como señala Jesús Bernal, “desde finales del año pasado estamos generando algo muy bonito. Hay que dar las gracias por desplazarse, por hacerse socios, por animarnos y creo que es un año muy bonito si vamos de la mano en los momentos difíciles y disfrutamos los buenos”, añade.



Eso sí, para ambos, no hay que dejarse llevar por una más que entendible euforia verde, señalando que “somos muy conscientes de donde viene el equipo, somos un recién ascendido”, señala Clemente, “hay que tener tranquilidad porque ganas dos partidos y miras para arriba, pero pierdes uno y medio y estás otra vez mirando para abajo”.