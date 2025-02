Gerard Casas: "La clave para ganar al Leganés es través de la defensa"

"Puede sonar extraño, pero la clave para ganar al Leganés, aunque sea un equipo muy defensivo, es a través de estar bien atrás", así lo expresó Gerard Casas en la previa del partido ante el conjunto ferrolano.

El técnico catalán aseguró que sus jugadores deberán aprovechar sus oportunidades, especialmente las que vengan desde las acciones de estrategia, y que no se preocupan si no marcan porque tendrán oportunidades de sobra.

"Llevamos toda la semana trabajando para encontrar los huecos en su defensa. Es un equipo que está muy cómodo defendiendo y confían mucho en su portero. Salen muy rápido en transición. Habrá que finalizar todo lo que podamos y no regalar contras. No tenemos que frustrarnos cuando la bola no entre porque es muy probabale que pase. El plan de partido está muy claro", apuntó.

"La importancia de la estrategia será muy alta. Lo hablamos en los entrenamientos. Con un equipo que vive en su campo es normal que haya muchos rechaces, es normal que tengamos bandas ofensivas y saques de esquina por lo que será determintante sacar provecho de ellas. Hay que finalizarlas todas las que podamos para que no haya contraataques. Si podemos marcar uno o dos goles de ella, marcará la diferencia", continuó.

En la misma línea, habla el meta de O Parrulo Mati Starna. El argentino también destacó la importancia de no cometer errores y de no rendirse ante las adversidades. De hecho, destacó que en los dos últimos compromisos no lo hicieron y se hicieron con la victoria.

"Sabemos como juega el Leganés. Es un equipo que le gusta defender así que supongo que nos darán el balón. Intentarán salir a la contra por lo que tenemos que hacer un partido inteligente. Tenemos que tratar de competir hasta el final. En este deporte puede pasar cualquier cosa. El equipo tiene un carácter y ante las adversidades el equipo no baja los brazos como demostramos ante Unión África Ceutí y El Ejido", aseguró.