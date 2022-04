Galicia, a por la elite nacional

Vuelven a la acción los torneos nacionales de selecciones autonómicas y Galicia, concretamente la localidad de Arteixo, es sede de la primera fase de los certémenes femenino de las categorías sub 17 y sub 15. En ellos, las selecciones gallegas tratarán de demostrar su nivel y, de esta manera, situarse entre las mejores para, en la segunda fase, busca el título.



Las selecciones de Galicia compartirán el grupo X con las de Canarias –a las que se enfrentará hoy– y Extremadura –a las que ser enfrentará el domingo, mientras que las formaciones insular y extremeña se enfrentarán el sábado. La formación gallegta intentará deser una de las ocho mejores en esta primera fase para meterse en el Grupo Oro, que luchará por el título. En caso de no ser así, Galicia tomaría parte en el Grupo Plata.



Laura Testa, mediocentro valdoviñesa del Deportivo, y Antía Brage, extremo eumesa de Orzán, ejercerán la representación de la comarca en la selección sub 17. Ambas esperan mostrar su nivel para, de esta manera, demostrar su calidad que las hace estar entre las mejores de su edad.