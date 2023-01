Fin de año a toda velocidad

Obligaron las malas condiciones meteorólogicas que se registraron durante la jornada del sábado a suspender dos de las San Silvestres que estaban previstas –la de As Pontes, ya cancelada unos días antes, y la de Ortigueira–. Pero otras dos sí pudieron celebrarse y eso permitió a los atletas de Ferrolterra despedir el año como más les gusta: corriendo.



Fue la que organizó el Concello de Neda, integrada en el Circuito de la Diputación, la primera en disputarse –desde las 10.00 horas–, con salida y llegada en el polideportivo de O Roxal. Más de 300 corredores cubrieron los recorridos establecidos por la organización (de 5.400, 1.400 y 700 metros) en función de la categoría de los partipantes. Iván Puentes (Náutico Narón) fue el más rápido en completar la carrera principal, mientras que la ganadora femenina fue Begoña Pacio (O Roxal Runing Team). En las citas de base, Manuel Campello (Atletismo Narón) y Violeta Díaz (Ponferrada Running Para Todos) ganaron la prueba destinada a sub 16 y sub 14, mientras que la dirigida a sub 12 y sub 10 vio el triunfo de Héctor Crespo y Noa Seoeane (Ferrol Atletismo).



Ya por la tarde, desde las 16.30 horas, fue el turno de la San Silvestre naronesa, prueba organizada por el Concello y el Náutico de Narón y que, bajo el nombre de “A trintaeundoce”, se desarrolló por la estrada de Castela con la inscripción de más de medio millar de corredores. Se establecieron dos recorridos –uno de 3.113 metros para sénior y máster; otro de 1.556 para los de categorías promoción–, en el primero de los cuales las victorias fueron para Jaime García (Atletismo Narón) y Sara Guerrero (Náutico Narón). En la segunda se impusieron Gael Varela y Alba Pena (del Atletismo Narón). También hubo una carrera para los más pequeños.