Fernández y Pacio ganan en San Xoán de Piñeiro

Casi 200 atletas secundaron una de las citas más longevas en el calendario atlético local y autonómico, el Maratón Popular de San Xoán de Piñeiro, en el que Jonathan Fernández Ríos –Pasa ou Entorna– y Begoña Pacio López inscribieron sus nombres como ganadores en el cuadro absoluto. Una tabla en la que el pontés Esteban Díaz Pérez –Atletismo Narón–, Fernando Vázquez –Acea de Ama–, Rebeca Soto Viñas –Narón– y Nadia Mrimiche Mrimiche se colgaron la plata y el bronce en las citas masculina y femenina.



En las tablas por categorías, Hugo Serantes Bouza –Narón– fue el mejor sub 18, ocupando además la cuarta plaza en la general, seguido en la quinta por Juan Carlos Barro Rochela –Trieume As Pontes–, ganador en Máster 3, una categoría en la que se impuso Teresa Martínez Breijo –Castro de Lobadiz– en femenino. Yago Daniel Río fue el ganador sub 18, una primera posición que también consiguieron José Manuel Ínsua –Ría– y Manuela Guisasola en superveteranos, así como Óscar Maceiras –SAR– en sub 23.



La carrera mugardesa contó también con citas para la base, en las que el sub 16 Gael Varela –Narón– fue el mejor en la conjunta sub 16, sub 12 y sub 10, con la sub 12 cedeiresa Irene García Nebril como la más destacada. Carmen Paz –Noia– y Tania López –Narón– la acompañaron en el podio, siendo esta última ganador sub 16. Roque Caneiro –Cedeira– fue el mejor sub 12, mientras que Xabi Camba –Coruña Comarca– y Carmen Paz –Noia– se impusieron en sub 14.



Unos puestos de podio que en sub 10 fueron para Xabier Deibe, Mario Rodríguez y Cecilia Benasach –Triatlón Ferrol–. Unai Otero, Lucía Alvite y Celia Mella completaron el cajón masculino y femenino. Raúl Alvite –Triatlón Ferrol– y Mireia Díaz fueron los más rápidos en prebenjamín, al igual que Roque Gómez y Antía Amado en pitufo.