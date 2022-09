Fernández y Mayobre vuelven a lo más alto

Con más de 200 participantes en liza, la trigésimo novena edición del Maratón Popular San Xoán de Piñeiro, en Mugardos, tuvo al nedense Jonathan Fernández Ríos y a la aresana Paula Mayobre a sus ganadores.



El del Pasa ou Entorna y la de la Escola de Atletismo Paula Mayobre repitieron así el triunfo logrado hace poco más de una semana en la Carreira Nocturna Concello de Narón. Fernández cubrió el trazado establecido con un registro de 36:01 minutos, mientras que la ganadora femenina lo hizo con 42:18 en el cronómetro. Unos podios que estuvieron completados por Manuel Oliver –SAR– y Begoña Pacio –O Roxal–, en la segunda posición, y Brais Cupeiro –Náutico de Narón– y Nadia Mrimiche –Acea de Ama–, en la tercera. Oliver y Pacio se hicieron también con la primera posición en Máster 3 y Máster 2, con victorias de Ángel Maceiras y Teresa Martínez también en estas franjas de edad. En Máster 1, estas primeras plazas fueron para Diego Ruiz y Stella de Souza, mientras que en superveteranos estos triunfos fueron para María Manuela Guisasola y Emilio Anta en los grupos femenino y masculino. Daniel Martínez –Náutico de Narón– y Juan Lozano –Paula Mayobre– fueron, por su parte, los más destacados en sub 20 y sub 18.

Base

La carrera mugardesa contó también con citas de base, con Gael Varela, Enrique García –Atletismo Narón– y Samuel Tallón –Fene– como los primeros clasificados de la cita conjunta sub 12, sub 14 y sub 16, siendo además García el más destacado en sub 12. Un podio que en femenino estuvo ocupado por Tania López –Narón–, Alicia Jove –Ría Ferrol– y Noa Seoane. Por su parte, Mateo Bermúdez, Sergio Coira y Gael Couce fueron los más rápidos en sub 10, al igual que Laura Fernández, Andrea Deza y Noa Filgueiras. En prebenjamín, Xavier Deibe y Ana Carpente se hicieron con el triunfo mugardés.