La Eusko Label, a la espera de la tercera venida de Ares

Un año más Ares vuelve a estar donde quería. Bermeo y Portugalete se pueden convertir este fin de semana en el escenario en el que la “Santa Olalla” regrese al lugar por el que ha estado peleando durante las dos últimas campañas, la Liga Euskolabel.



Tras una competición en la Liga A autonómica prácticamente inmaculada, ahora los de Pendo buscan su verdadero objetivo en las dos citas de un playoff que comienza esta tarde –18.00 horas– en la primera de las localidades. Precisamente la tripulación aresana ya entrenó en la jornada de ayer en las aguas bermeotarras y lo hizo “con muy buenas sensaciones”, comenta Toni Teijeiro Fernández, “más o menos como durante toda la temporada, después lo que sucede en la regata...” señala el ocupante de la proa aresana y con más de tres décadas en las filas de la entidad de la villa.



Este deportista de Sillobre “adoptado” en Ares coincide con el preparador Pendo, su patrón Hugo Rascado y el resto de sus compañeros en la velocidad con la que esta campaña cuenta el barco aresano y que le puede dar a los locales de nuevo la plaza en la elite dos años después. “Va muy rápido, es cierto, y la remada también, cada año al ser la misma gente estamos más acoplados, pero después la trainera tiene que correr cuando tiene que correr”, señala el remero, cuyas más de tres décadas de experiencia en la entidad le hacen ser entre optimista y prudente.

“Estas dos regatas son las que te tienen que salir perfectas”, comenta Teijeiro, “y nosotros estamos confiados en lo que podemos y sabemos hacer. Está claro que todos reman y van a tener sus opciones, pero esperamos que haciendo bien lo que sabemos los resultados nos sean favorables y salga todo de cara”.





Aquí, todos a ganar

Su título liguero y la manera de lograrlo colocan, sin duda, a los aresanos como peligrosos rivales, si bien también lo son para los de la villa un “San Juan que ganó la ARC, San Pedro que defiende puesto en la ACT.... pero en las regatas que nos juntamos con ellos no tienen nada que ver, en La Concha son dos largos, ida y vuelta y la preparación de cada equipo la saben ellos. Ahí tienes una orientación pero no es nada definitivo”, señala Teijeiro.

Sólo dos de los cinco botes conseguirán su objetivo, permanencia o ascenso, según el caso, en un fin de semana en el que evidentemente “aquí venimos todos a ganar”, apunta un proa que ha vivido todas las emociones en las filas de una entidad aresana en la que entró con quince años.



“Estuve cuando éramos últimos, cuando ganábamos todo y en todas las etapas del club”, señala este remero que puede celebrar con sus compañeros lo que hace unos años parecía impensable, la tercera venida de Ares a la Euskolabel. Jugándote todo en dos regatas “cualquier fallo te puede penalizar”, si bien el escenario de no lograr esta meta se pasa de puntillas y no se consideraría, en ningún caso, un fracaso. Una decepción, sí. “Aquí vienes tengas más opciones o menos y si no lo consigues, claro, tienes una pequeña decepción. Pero bueno, luego se analizan los motivos, tú hiciste todo tu trabajo y si no hay ningún percance, al final tienes que estar contento porque no había más”.



Dejando este escenario en el imaginario, la plantilla aresana comenzará la primera jornada en la que se decidirá su futuro con un paseo por Bilbao, su base de operaciones estos días –“para despejarnos”–, comer, descansar un poco y poner rumbo a un Bermeo en el que dar las primeras paladas hacia, de nuevo, formar parte de los mejores nombres del remo estatal.