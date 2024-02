A estrenar el año en casa

Si algo está echando de menos el Racing en la segunda vuelta liguera que este fin de semana alcanza su sexta jornada es la facilidad que tenía en la primera para ganar –entonces consiguió diez victorias–. Sobre todo en A Malata, donde completó 2023 sin ni una derrrota y en 2024 no ha sido capaz de ganar en los cuatro encuentros disputados hasta ahora. En el partido que lo enfrenta al Levante esta tarde –16.15 horas, A Malata– confía en poner fin a esta racha para, de esta manera, seguir acercándose a la permanencia y mantenerse en la zona que clasifica para el playoff de ascenso.



Para ello el cuadro verde confía en recuperar su mejor versión, que era habitual en el primer tramo del campeonato cuando ejercía de local y que ahora solo muestra a cuentagotas. Es, por ejemplo, lo que le pasó la semana pasada en Burgos, en la que los errores de la primera vuelta le hicieron llegar al descanso con dos tantos de desventaja y provocaron que la mejoría de la segunda parte no fuese suficiente. Esta vez confía en dar un buen nivel durante los noventa minutos para, de esta manera, sumar los tres puntos a su casillero.



Inmerso ya en la segunda vuelta el Racing comprueba la dificultad que tienen las segunda vueltas de cualquier competición. Pero, aun así, el cuadro verde se mantiene en una situación privilegiada en la tabla clasificatoria, en la que aspira a mantenerse el mayor tiempo posible para, a partir de ahí, asegurar su continuidad en la categoría de plata y, desde ese momento, soñar con unas metas más importantes.

Efectivos

A que el Racing rinda a su mejor nivel ayuda la recuperación de muchos de los jugadores que estaban lesionados. Aunque no todos están para jugar el partido completo, al menos su presencia da alternativas al cuerpo técnico para presentar en el terreno de juego un once que responde a las necesidades de cada momento. Será la manera de que el cuadro verde pueda responde a las necesidades de cada momento.

Para que todo sea más fácil, además, el Racing volverá a tener el apoyo de una afición que no deja de animar al equipo ferrolano de cara a conseguir los objetivos que se ha fijado.