Racing de Ferrol | Sin espacio para caer en la relajación

No quiere la plantilla racinguista que el hecho de haber asegurado la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda signifique que se vaya a dejar ir en las tres jornadas que quedan de la liga regular. Todo lo contrario porque, como recuerda el defensa Quique Fornos, “cuanto más arriba quedes, más posibilidades vas a tener”. Será la manera de acercarse al segundo objetivo de la temporada, que es acabar dando el salto a la categoría de plata del fútbol español.



Asegurar el tercer puesto en el que ahora está es el siguiente objetivo –lo hará si gana el partido de este domingo frente al Athletic B–. “Tenemos que afianzar el tercer puesto, porque hay más diferencia entre quedar tercero o cuarto que segundo o tercero: la diferencia es que te vale el empate en la primera eliminatoria”, recuerda David Castro. El defensa, de hecho, adelanta que “quedan tres partidos y vamos a afrontar cada uno como hasta ahora, intentando sumar de tres”.









La posibilidad de escalar a la segunda plaza, de hecho, no es algo que le quite al sueño a la plantilla racinguista. Así que el resultado que obtenga el Deportivo en su partido ante el Tudelano no es algo especialmente importante –“lo que hagan los demás no nos importa”, dice–. Pero Castro reconoce que “si al final se da la oportunidad de alcanzar la segunda posición, mejor. Pero no estamos pensando en eso”.



Al contrario, lo que le importa al cuadro verde es llegar al playoff de ascenso en las mejores condiciones posibles. Lo explica Quique Fornos al decir que “cuanto mejor llegues al playoff, con más confianza en ti mismo, en el equipo, en tus compañeros vas a estar y eso se tiene que ver en estos partidos”. Mientras, David Castro se limita a explicar que “tenemos que ir partido a partido y sumar los máximos puntos posibles para llegar al playoff en las mejores condiciones”.