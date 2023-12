Enrique Clemente confirma que el linier le dijo que él tampoco había visto penalti

El defensa del Racing de Ferrol Enrique Clemente no se fía de la situación clasificatoria del Albacete, decimosexto con 21 puntos, y auguró un partido muy exigente ante el equipo dirigido por el gallego Rubén Albés.



“La temporada anterior ya hizo una campaña muy buena siendo un recién ascendido. Es un equipo peligroso que tiene jugadores con calidad, tal vez no han empezado tan bien como se podía esperar, pero es muy peligroso y encima vienen aquí con ganas de puntuar”, comentó en rueda de prensa.



Clemente considera que su equipo viene de firmar 20 minutos “espectaculares” en el campo del líder Leganés, en un partido marcado por el penalti señalado por el colegiado asturiano González Díaz y la posterior expulsión de David Castro tras revisar la jugada en el VAR.



“En directo me pilla cerca, pasa rápido y no soy consciente de si ha sido tan grave o no, pero en el autobús de repente me pasan el vídeo, veo la acción y ahí lo entiendo menos”, confesó el defensa.



Además, después de que se hiciera viral una conversación suya con el árbitro asistente, el futbolista del Racing confirmó que el linier le dijo en ese momento que él tampoco había visto penalti en la jugada.



“Es una imagen que a mí me llegó a los días, yo no sabía que existía. Estoy con Josep hablando con el línea y nos comenta la acción del penalti. Creo que en ese momento estaba yendo el árbitro a revisar, yo le pregunto si está yendo a revisar si es penalti o si es expulsión, porque nos había dicho el árbitro que había confirmado el penalti e imaginaba que entonces iba a revisar la expulsión”, indicó.



“En ese diálogo con el línea –continuó detallando- nos comenta eso y queda un poco en anécdota, pero es verdad”, apuntó Clemente, que restó importancia a la polémica porque “el CTA ya tomó medidas”.



“Tampoco podemos hacer nada más, un error también lo cometemos nosotros, seguramente hemos tenido errores que nos han costado puntos y nada más”, manifestó.