El empuje de O Val no logra frenar el ímpetu del San Tirso

La afición del San Tirso y de O Val llenó hoy hasta la bandera un campo de Río Seco que entre gritos de “Xaqui quédate” y “Vamos verdes, al ataque” vieron cómo, precisamente, eran los de Abegondo los que conseguían alargar un poco más una magnífica campaña tanto para herculinos como para valexos. Un tanto logrado en una espectacular jugada de Álex Segade que llegaba cuando parecía que el terreno de juego naronés iba a ser testigo de una nueva tanda de penaltis. Si bien, el mayor acierto de un San Tirso que tiró de veteranía impidió que el duelo llegase a esa ruleta.



Sin embargo, el encuentro comenzó con O Val volcado y con una ocasión que Pablo Leonardo –que contó con otra poco después– no llegó a rematar cuando sólo se habían cumplido cinco minutos en el terreno naronés. No se amilanó el grupo coruñés de Preferente que contestó rápidamente al carácter ofensivo valexo. Las amarillas a Pol y Brais –y otras dos que verían Quillo y Estevo– condicionaron un tanto el juego de los de Xaqui, que, a falta de dianas, tuvieron en su meta Marcos a uno de sus protagonistas hoy salvando a los suyos de varios tiros del San Tirso. O Val no dejó de intentarlo y poco antes del descanso una contra encabezada por Pol termió en un córner que fue a las manos del portero herculino.

Río Seco presentó un gran ambiente / D. A.

Desequilibrante

Sin mover ficha en ninguna de las escuadras comenzó el segundo tiempo en Río Seco y en esta ocasión fue el San Tirso el que se echó el ataque a su espalda. Alvite avisó, si bien poco después llegarían algunas de las más claras para O Val, con ocasiones de Adrián y Estevo, y una mayor posesión del balón. La combinación de Permuy con Pol no encontró el remate de Leonardo en el minuto 66 y Xaqui hizo sus primeros cambios para acercarse al triunfo.



Sin embargo, en este último cuarto de hora, el San Tirso se mostró más centrado que los valexos. Dos faltas con cierto peligro telonearon al que sería el único tanto del duelo, el anotado por Álex Segade cuando casi se podía sentir la tanda de penaltis. O Val comenzó aquí a buscar el empate con más corazón que acierto, con los de Abegondo defendiendo bien su ventaja. Leonardo y una última de Álex cerraron un duelo en el que la formación valexa cayó con honores ante una de las mejores escuadras de Preferente Norte y ante la que en muchos momentos no hubo diferencias.

San Tirso recogiendo su trofeo

San Tirso: Adri Suárez, Iván Rellán, David Lago, César Freire, Carlos Gamallo, Santi Brandariz (Lucas, min. 75), Iago Mejide, Antón (Carlos Fernández, min. 86), Álex Vilas (Mario Seoane, min. 75), Álex Segade (Carlos Díaz, min. 86) y Xian Alvite.



O Val: Marcos, Brais (Bacelo, mii. 73), Alejandro Fernández, Martín (Alejandro Alonso, min. 73), Quillo, Estevo (Hugo González, min. 81), Adrián, Cibrán, Manu Pol, Permuy (Casteleiro, min 66) y Pablo Leonardo.



Gol: 1-0, min. 81: Álex Segade.



Árbitros: Daniel Estraviz Pardo, asistido por Xuro Ferrer Montero y Julen Martínez Gallego. Mostró tarjeta amarilla a los locales Gamallo y Alvite, así como a los visitantes Brais, Quillo, Manu Pol.