Doblete de oro para los ponteses Castro Barcala en Fuengirola

La localidad malagueña de Fuengirola acogió durante tres jornadas la celebración del primer Campeonato de España de la temporada, la cita en sala que repartió las medallas absolutas, junior y adaptadas.

Una competición en la que los arqueros de la comarca, concretamente los del Sílex de As Pontes y Arco Ferrol, contaron con un gran protagonismo al hacerse con cuatro medallas, dos de oro, una plata y una de bronce. Los títulos nacionales llegaron de la mano de los hermanos Cristina y Daniel Castro Barcala, una presencia en el podio que este último arquero repitió con el equipo de recurvo, en el que formó el olímpico pontés Miguel Alvariño, un grupo que terminó en la tercera posición de la cita estatal. Todos ellos en la modalidad de recurvo.

Los primeros en recoger sus galardones fueron los canteranos del Sílex que demostraron saber sobreponerse a un discreto inicio. Así, la junior de As Pontes a punto estuvo de quedar apeada del Nacional, debido a su irregular “round”. Castro fue decimotercera –accedían a las eliminatorias dieciséis arqueras–, si bien a partir de aquí la pontesa no hizo más que crecer. Zurbano (6-2), Garrote (6-5, en el desempate) y Solera (7-1) fueron sus “víctimas” hasta llegar a una final en la que se vio las caras con la castellanoleonesa Blázquez, a la que doblegó por 6-2.

Tampoco tuvo excesivos problemas su hermano Daniel para hacerse con el oro en la última tirada ante el asturiano Miguel Menéndez (7-1). El pontés tuvo a su rival más correoso en el castellanoleonés Marcos Escudero, al que derrotó por 6-4 en cuartos de final. Sus restantes adversarios cayeron ante el pontés por 6-0. Y eso que Castro comenzó su andadura en las eliminatorias tras ser décimo en el “round”. Por contra, el paralímpico ferrolano Guillermo Rodríguez, que formó en arco compuesto, debió su medalla de plata en el Nacional adaptado a su buena actuación en el “round”. La clasificación final de esta modalidad se llevó a cabo tras la actuación en esta cita, con Rodríguez segundo, por detrás del ponferradino Fernando Barredo.

conjuntos

La última de las medallas con sabor local llegó ayer, de nuevo con la presencia del mayor de los hermanos Castro Barcala. Daniel y Miguel Alvariño formaron, junto con Vicente Veira –subcampeón gallego– en el conjunto “irmandiño”. Este partía cuarto en el ranking tras la suma de las puntuaciones individuales de sus integrantes. Una plaza que los llevó a medirse a Baleares (0-6) en cuartos y caer ante Madrid en semifinales (5-1). En la lucha por el bronce, el equipo gallego sufrió para hacerse con la medalla ante Castilla y León (5-3). Madrileños y extremeños completaron el podio.

Otros resultado destacado de la delegación local fue la sexta posición de, precisamente, el internacional pontés Miguel Alvariño. El de Pena de Eiriz concluyó en la cuarta posición el “round” clasificatorio de este Nacional y consiguió avanzar sin complicaciones hasta cuartos de final, tras ganar a Albandea (6-0) y Ribas (6-2). En esta última ronda, Alvariño se vio las caras con su compañero de selección Miguel Ángel Pifarre, ante el que cayó por 6-4.

El también olímpico fue bronce, con Antonio Fernández, Yiyo, en segunda posición, y el castellano leonés Pablo Acha haciéndose con la medalla de oro y el título en la competición celebrada en Málaga.