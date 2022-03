Doble cita nacional para los locales en Antequera y Getafe

Antequera y Getafe. Esas son las dos localidades en las este fin de semana los atletas locales pelearán por hacerse un sitio en la elite nacional dentro de la disputa del Campeonato de España sub 20 en pista cubierta y el Nacional de campo a través por Autonomías sub 18 y sub 16.





Durante todo el fin de semana se dirimirá en Málaga la competición “indoor”, con la presencia de seis deportistas del Atletismo Narón y Ría Ferrol. Precisamente por parte de la entidad ferrolana llegan dos de las principales bazas gallegas para hacerse con la medalla, de la mano de Diaou Diallo, en triple salto, y de Xiana Lago, en lanzamiento de peso, ambas partiendo con la segunda mejor marca en sus citas. Su compañera Paula González está cerca de los registros de podio en los 60 metros vallas, completando el equipo del Ría Ferrol Ona Alonso en los 800. Por parte naronesa Aitor Fernández puede asimismo dar la sorpresa en la prueba de heptatlón, mientras que en los 1.500 estará su compañera Laura Torres.





El domingo será el turno para los locales presentes en la competición de cross, en la que estarán en liza los deportistas del Ría Ferrol Carolina Santos, Carmen Carrera y Ricardo Negrete, que vienen de tomar parte en el Nacional sub 18, si bien sin poder acceder a las finales de sus citas. Una delegación local que completará Damián Suárez, del Natación Cedeira Muebles García, en su caso dentro del grupo de edad sub 16.