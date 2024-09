Disposición, ánimo e ilusión para volver a marcar ¿a balón parado?

El meta Jesús Ruiz y el defensa Naldo fueron dos de los nombres propios en los que el Racing cimentó su, conforme pasan las horas, más valorado punto ante un Cádiz que quiere volver a llamar a las puertas de Primera. La triada que, junto con la torre serbia Puric, están construyendo en la retaguardia ferrolana es la encargada de poner la chispa verde en este arranque racinguista “sin chicha ni limoná”.



El portero de Esplugues de Llobregat , que manifestó su satisfacción por el empate ante un rival como el conjunto cadista, también quiso poner el foco, precisamente, en sus compañeros. “Ambos transmiten mucha seguridad en el juego aéreo y creo que se nota”, apunta Ruiz señalando este aspecto como clave en el encuentro en el Nuevo Mirandilla.



Precisamente, tanto Puric como Naldo figuran en lo más alto de la tabla de “recuperadores” del Racing, con el serbio, además, en el “top 3” de la Liga Hypermotion, con diez, sólo superado en este ranking por Tasende –Real Zaragoza–, con doce y, también con la decena, por Juan Gutiérrez –Mirandés–. Precisamente el brasileño quiso también felicitar a sus compañeros por “todo el trabajo hecho, desde el minuto uno al 90. Con esto podemos crecer y mirar hacia delante en los próximos partidos”.



Un trabajo ante “un rival complicado, fuera de casa, que el otro día metió tres goles y en esta partido tuvimos la portería a cero”, recordaba el defensa, subrayando asimismo que fueron capaces de minimizar los puntos fuertes de los cadistas, especialmente en la segunda mitad. En esta última parte del encuentro “conseguimos tener ese control de partido, jugar mejor, tener más protagonismo y sabemos sufrir, que fue muy importante en cada momento del encuentro”, sentenciaba el futbolista de São Paulo.



Naldo animó a “salir del encuentro con el pensamiento de este punto con el gusto de victoria, porque es muy difícil jugar aquí. Salimos contentos”. Y es que tras superar una muy discreta primera parte, en el que fue el Cádiz el que marcó la música a bailar, una segunda mitad mucho más sólida y controlada hace ver el trabajo racinguista, al que en la lista de deberes le sigue faltando, eso sí, el gol.



Una diana, por qué no, que podría llegar en un balón parado en el que esta campaña el conjunto verde inquieta, aunque todavía no asusta, a los rivales. “Estamos trabajando, detectando, la oportunidad la estamos teniendo. Hay que continuar trabajando, no falta disposición, ánimo y estamos llegando más”, señalaba el veterano defensor, “mucha lucha, esfuerzo y vamos a conseguir ese gol de balón parado”.

Una sequía de acierto –con cuatro duelos a cero– que esperan cortar ante un Albacete que, por su parte, suma dos partidos sin ver portería.