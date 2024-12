El desierto del desacierto racinguista: una cuestión de todos

Cuatro partidos con sus correspondientes tiempos añadidos. Cuatro encuentros ante Eibar, Levante, Castellón y Eldense, tres fuera y uno en casa, el de ayer ante la formación valenciana, en el que el Racing sigue paseando por el desierto del desacierto.



Una travesía que en las filas verdes saben que no es sólo cuestión de la gente de arriba, como así lo volvió a manifestar el reconvertido ante los azulgranas a lateral David Castro. “Estanos costando facer gol, e non é cuestión de dianteiros, de extremos, de centros... é custión de todos, desde atrás, os primeiros que facemos chegar o balón nas mellores condicións, as últimas decisións, os últimos pases... estanos costando un pouquiño e hai que afinar niso para sumar de tres”.

Y es que si la filosofía de portería a cero está funcionando para no perder, la sequía anotadora lo está haciendo para no ganar. Una situación complicada en las filas racinguistas, en un equipo ferrolano que, despejando dudas y rumores, Castro señala que “está vivo, o equipo compite”, recordando que “o Castellón é un rival complicado, que propón fútbol, difícil de defender e deixamos a portería a cero. Aquí –por Elda– o escenario é complicado. Está vivo e sí que nos falta xerar mais ocasións para facer gol”.



Una situación que se volvió a repetir, en una cuarta parte de una serie ya muy larga, en el Nuevo Pepico Amat, en esta ocasión aderezada con un balón al palo de Nacho y un no penalti de García a Chiki. “Costounos entrar na primeira parte, collerlle o pulso ao partido e estivemos pouco precisos con balón, non fomos capaces de encontrar os espazos para facer dano”, resumía Castro tras unos discretos primeros minutos de los suyos. “É certo que na segunda entramos mellor, tivemos 20-25 minutos que penso que sí que estabamos máis cómodos. Un empate máis, portería a cero e fáltanos un puntiño para sacar os tres puntos”, señalaba.

Colistas del ataque

Con una media de poco más de medio gol por duelo –es decir, un gol cada dos partidos–, sin llegar a las tres ocasiones a puerta por encuentro y cerrando la tabla de Segunda en estos dos apartados, al Racing sólo le queda mejorar.



“Non queda outra que seguir crendo”, subrayaba Castro, “estamos intentando competir todos os partidos, sacar o maior número de puntos, faltanos sumar de tres e pouco a pouco sair de esta situación”. El de Cuntis, que ha formado en siete de los últimos ocho encuentro racinguistas –precisamente los que lleva sin ganar– reconocía encontrarse “ben, cada día mellor no aspecto físico”, si bien también reflexionaba sobre que “cando botas cinco meses sen xogar, non imos enganar a ninguén, non é o mesmo adestrar que competir”.

Añadiendo que “os que nos facemos bos é entre os compañeiros, cando o equipo compite, cando está xunto, cando sabe onde ten que ir cada xogador, parece que está mellor físicamente”. Una mejoría claramente condicionada por un dominó de lesiones verdes que “nos está limitando un pouco” de cara a dejar la senda del descenso.