El derbi, desde el banquillo

Jiménez: “Espero que se vea un partido de alta intensidad”





Después de las tres derrotas que encadenó, al Deportivo le han dado aire la victoria de hace dos semanas sobre el Calahorra y el empate de hace siete días frente al San Sebastián de los Reyes. Pero, como explica el técnico Borja Jiménez, “necesitamos el empujón que nos lleve a lograr victorias de manera continuada”. Es la línea que el preparador espera que la escuadra herculina siga a partir de ahora para, de esa manera, alcanzar en mayo el objetivo de lograr el ascenso directo.





Le brinda el partido contra el Racing la primera ocasión de conseguirlo y al preparador le gustaría que el de esta tarde sea un duelo “de mucho ritmo y continuidad en las acciones. Es nuestra intención, pero no sé lo que nos vamos a encontrar por parte del rival”. Así que el preparador desea que se va un enfrentamiemto de “alta intensidad, donde nos sintamos dominadores y cómodos”.





O sea, todo lo contrario de lo que se vio en el derbi de la primera vuelta, que se resolvió con empate sin goles a pesar de que el Racing fue el que más se acercó a la portería contraria. “Espero un partido menos igualado que entonces para poder dedicarle la victoria a nuestra afición, que se lo merece”. De todas maneras, Borja Jiménez reconoce que el ferrolano “es un buen equipo, que lleva toda la temporada arriba y que dispone de jugadores importantes en la parcela ofensiva”. Además, el preparador está convencido de que “venir a Riazor le dará un punto de intensidad, de querer mostrarse”.





De hecho, Borja Jiménez no cree que el hecho de que el cuadro verde no haya jugado el pasado fin de semana influya en el estado en el que llega al partido. “Nos pasó a nosotros también después del partido contra el Extremadura. Nunca se sabe a priori si te beneficia o te perjudica. La lectura se hace posteriormente y en función del resultado que se dé. Desde mi punto de vista, competir de manera regular es positivo, pero al menos no han tenido la posibilidad de lesionarse el pasado fin de semana, así que no creo que sea algo determinante”.





Preguntado por su situación personal al atravesar el Deportivo un momento delicado, al haber perdido un liderato que ostentó durante 19 jornadas, Jiménez reconoció que “lo llevo con la normalidad que lo llevamos los entrenadores”. En este sentido, el preparador apuntó que “cuando llevas años en esta profesión, entiendes que la victoria o la derrota no te deben desviar del camino. Pero tengo el convencimiento de que todo va a ir bien, porque esa es la forma de ser campeón”.





De hecho, Borja Jiménez reconoce que a lo largo de la temporada “el equipo nos ha transmitido mucha seguridad, confianza, ambición. Además, tenemos un vestuario muy bueno, en el que todos tenemos el mismo objetivo, el sueño de conseguir algo bonito para el club y para la ciudad.





Vamos todos a una”. Son los ingredientes con los que el preparador espera que en el mes de mayo el Deportivo dé el salto a la categoría de plata como fin de un proceso en el que el cuadro herculino estuvo siempre a buen nivel.





Parralo: “Tengo una confianza máxima en toda mi plantilla”







No es ajeno Cristóbal Parralo a lo que significa, sobre todo para la afición del Racing, el partido de esta tarde contra el Deportivo. Delante tendrá el equipo ferrolano un rival “llamado a estar arriba, que lucha por acabar primero para ascender directamente, en el estadio quizás más bonito de toda la categoría, con una afición volcada...”. Son ingredientes que confirman lo bonito, pero también lo difícil, de un derbi para el que el entrenador racinguista anuncia que “intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos”.





Y eso pasa, a su juicio, por mantener las señas de identidad que distiguen al Racing. Parralo, de hecho, cree que cambiar su forma de jugar en Riazor sería “el mayor error que podría cometer”, así que está convencido de que “si dejamos de ser nosotros mismos, con los matices lógicos que se derivan del rival, las cosas seguramente no nos van a ir bien”. Sin embargo, el preparador renueva su confianza en la plantilla que dirige, de la que expone que “la veo entrenar todos los días, así que estoy seguro de que competiremos y a ver si el resultado es favorable”.





Igual que en la primera vuelta el empate con el que saldó el partido que enfrentó a Racing y Deportivo en A Malata mejoró el estado anímico del equipo ferrolano, ahora el entrenador está convencido de lo que conllevaría un triunfo, a ser posible acompañado de buen juego, para los futbolistas que prepara. “Los resultados positivos siempre refuerzan el trabajo, así que una victoria nos dará mucha confianza para afrontar lo que nos viene la próxima semana”, expone.





El de hoy será el primero de los tres partidos que el Racing va a jugar en el plazo de ocho días –los otros dos son ante rivales que también buscan la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda–. De todas maneras, el entrenador racinguista anuncia que “no pienso para nada en los demás partidos, solo en este. En él se ponen en juego tres puntos importantes, como en todos los encuentros, y una vez que lo acabemos ya pensaremos en el siguiente. Pero es una tontería pensar ya en el próximo sin haber competido en este”.





Parralo desconfía de la mala racha de resultados que atraviesa el Deportivo –“ya nos gustaría a nosotros estar en la posición en la que están ellos, y con 50 puntos”, dice–. Eso sí, reconoce la presión que hay en torno al equipo herculino, porque “hace poco todo el mundo daba por hecho que el Depor tenía muy cerca el ascenso, pero los que conocemos bien esta categoría sabemos de las dificultades que entraña cada enfrentamiento”. Sin embargo, Parralo dice convencido que “es uno de los mejores equipos que hay en la categoría y es un equipo muy seguro de lo que hace”.





Por último, Parralo valoró que vaya a haber alrededor de mil aficionados del Racing en Riazor; “Me parece fantástico que estén con el equipo. Sentiremos su apoyo y trataremos de ofrecerles la victoria”.