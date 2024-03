Cubero: “La última victoria nos mostró el camino a seguir”

“Es una oportunidad para confirmar que el Racing quiere seguir dando de qué hablar”. De esta manera explica el lateral Cubero que, tras la victoria sobre el Valladolid, la intención del equipo ferrolano es la de que el partido frente al Albacete sea el de la confirmación de su recuperación tras acabar con la racha de seis jornadas sin ganar. Así que espera que el último resultado no afecte –“igual sin querer te sueltas”, reconoce– de cara a sumar los puntos en el Carlos Belmonte.



Cubero insiste en calificar la última victoria como “el camino que tenemos que seguir si queremos dar de que hablar”. Y a pesar de que la permanencia sigue estando por encima de todo, el futbolista no se olvida de la posibilidad de acabar clasificándose para el playoff de ascenso a Primera. “A mí es algo me haría muchísima ilusión”, concede. Para ello, el futbolista cedido por el Eibar recuerda que “lo que tenemos que hacer es sumar los máximos puntos posibles; no nos podemos quedar con la sensación de que se nos han escapado algunos por no hacer lo que debíamos hacer”.



Así que, de cara al partido contra el Albacete, Cubero expone que “si la actitud es como la del otro día, no vamos a tener ningún problema en puntuar”. Eso sí, el futbolista advierte de que en estos momentos “ya puedes jugar contra un equipo de arriba, frente a uno de abajo o ante uno del medio... que todo el mundo se va a estar jugando algo”. Así que a su juicio a esta fase del campeonato hay que llegar “mentalmente enchufado” para ver “quién va de verdad y quién no”.

Análisis

De ahí que el cuadro verde pretenda seguir mejorando en aspectos como la defensa de los centros laterales –“es algo que yo asocio a actitud, a estar concentrado... pero el equipo está sobramente preparado”, apunta Cubero–. Es un factor que puede resultar clave con vistas al partido contra el Albacete, para el que la plantilla ya ha analizado la “locura” que fue el choque de la primera vuelta, con nueve goles marcados.



Cubero explica en este sentido que “sabemos sus fortalezas, sus debilidades... igual que las nuestras. Y esta semana hemos trabajado muy bien en ello”. Además, el lateral vizcaíno revela que, a pesar del partido de la primera vuelta, sobre este “no tengo duda de que será bonito y atractivo para el espectador”, afirma.