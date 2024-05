Los cuatro últimos rayos verdes de esperanza

Amargura y contrariedad. Con esas palabras se alejó, si bien no matemáticamente todavía, la esperanza del Racing de redondear todavía más su regreso a Segunda División. Y así lo definió, tal y como lo había hecho ya ante el Mirandés, el técnico Cristóbal Parralo, ahora tras el duelo contra el Tenerife.



“Se nos ha escapado el partido en los últimos instantes”, señalaba el preparador, añadiendo que “creo que hemos podido sacar algún resultado positivo pero no ha sido así”. Cuatro jornadas por delante y cuatro puntos separan a los verdes de ese sueño, aunque más lejano, todavía posible. Y aunque éste se vea ahora un tanto borroso, tal y como señalaba Brais Martínez al final del partido en el Heliodoro Rodríguez “quedan catro partidos e doce puntos, e se facemos ben as cousas pódese facer algo bonito”.

Una opinión que manifestaba también su compañero Josep Señé, que regresaba a la competición ocho jornadas después de su última aparición –precisamente ante un Racing de Santander que ocupa ahora esa sexta y última plaza que da acceso al playoff–. “No podemos dejar escapar más puntos”, comentaba el mediocentro, “cada vez que no sumamos se pone todo más difícil, pero está todo muy apretado y quedan cuatro partidos”.

Hasta el final

Y es que cuando parecía que el duelo en Canarias iba a acabar con reparto de puntos, llegó el primer mazado para los racinguistas y sin tiempo para recomponerse, el segundo. “Pensábamos que nos íbamos a llevar al menos un punto”, comentaba Señé que manifestaba sentirse “bien después de muchas semanas fuera. Tenía ganas de volver, de sentirme de nuevo futbolista”, si bien no lo pudo celebrar con una victoria. Una victoria que, sin embargo, el conjunto ferrolano buscó –principalmente cuando el marcador era todavía de empate sin goles– ya que, como apuntaba Parralo “un punto tampoco nos valía mucho, necesitábamos los tres y por eso es lógico que el equipo tuviese esas prisas por ir hacia arriba y buscar el gol de la victoria... y al final fue al revés”.

Con numerosas ocasiones por ambos bandos y con el Tenerife más acertado, los verdes levantan de nuevo la cabeza “e a seguir. Non temos nada que perder e todo por gañar, hai que loitar ata o final”, sentencia un Brais Martínez que asimismo regresaba con sus compañeros tras dos duelos de suplente, añadiendo que esta vuelta “non foi fácil despois de tempo parado. As sensacións non foron malas pero si certa falta de confianza e de competición”, confesaba el pontevedrés. Así, el discurso en el seno verde es breve y claro “seguir compitiendo hasta el final y sacar los máximos puntos posibles”, señala Parralo, y si esa cifra supone su billete para un inimaginable a principio de campaña playoff, bienvendida sea.

Plan semanal: El equipo ferrolano entrena todos los días para recibir al Alcorcón

La formación verde regresará esta mañana al trabajo tras haber realizado su regreso a casa hoy. El grupo de Parralo entrenará en A Gándara hasta el viernes –a excepción del miércoles que lo hará en A Malata– de cara a preparar la ahora primera de las cuatro finales que le restan, el duelo del sábado ante un Alcorcón muy necesitado, en el que será el penúltimo choque en casa.