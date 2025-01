Cristóbal: "Vamos a intentar, con nuestras armas, pasar la eliminatoria"

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, señaló en la rueda de prensa previa al partido que "vamos a intentar, con nuestras armas, pasar eliminatoria", pero reconoció que será difícil porque "el Rayo Vallecano tiene una plantilla con jugadores de mucha calidad". Asimismo, el técnico verde aseguró que se siente querido por parte de la afición del Racing y que dará todo para devolver ese cariño de los aficionados y la confianza del club.

Las bajas del equipo para el encuentro ante el Rayo: "Seguimos con los cuatro lesionados. No estarán ni Brais Martínez, ni Moi Delgado, ni Erick Cabaco ni Fran Manzanara. Siguen trabajando en su recuperación. Los demás están perfectamente".

¿Cómo está el equipo ante el partido de Copa?: "Con mucha ilusión y ganas. Esperamos empezar el año de la mejor manera posible. Tenemos ganas de competir".

¿Cómo afrontaste este parón navideño desde el incidente y la ratificación por parte de la directiva?: "He intentado estar con la familia para recuperar fuerza y energía para lo que viene. A partir de ahí, mirar el futuro e intentar aprender de todo lo que ocurrió".

Sobre la apertura del mercado de fichajes: "Todo esto, como suele decir siempre, Carlos Mouriz, que es el director deportivo, es el interlocutor válido de cualquier cosa que se quiera saber sobre los jugadores. Yo sigo entrenando con todo el equipo y prefiero mantenerme al margen en cuanto a declaraciones sobre fichajes. Estoy centrado en el presente".

Confianza del club en su trabajo: "Estoy agradecido de que el club siga confiando en mí. Demuestran que este club tiene un modelo de funcionamiento distinto y que analizan la situación y por qué se produce. Creen que yo soy la persona que merece seguir dirigiendo al equipo y por mi parte daré lo máximo posible para hacerlo lo mejor posible".

Prioridades para revertir la situación en la segunda vuelta: "Básicamente hay que mejorar en todo. Hasta ahora no nos ha llegado para salir de esa zona. Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Estos días analicé como estuvo el equipo, cómo ha funcionado, dónde ha sido débil, dónde ha sido fuerte e intentar mejorar esas debilidades y fortalecer lo que hemos hecho bien. Mentalmente era importante este parón para venir con otras sensaciones. Vamos a ver si luego se ratifica en el terreno de juego con los resultados".

Incertidumbre sobre el once titular del Rayo: "El Rayo Vallecano tiene una buena plantilla. Lo hemos visto. Hemos visto sus últimos partidos y analizado lo que hacen. Tienen muchos jugadores que hace que doblen en casi todas las posiciones. No sé que equipo sacarán, pero quien juegue lo hará bien. Eso sí, como digo siempre, nosotros tenemos que mirar lo que hacemos nosotros. Evidentemente vamos a jugar contra un equipo de Primera División y salgan los más habituales o los menos, siempre va a haber mucha calidad en el terreno de juego. Va a ser un partido complicado".

Preocupación por la forma de competir: "Obviamente el resultado importa, pero a mí siempre me preocupa la forma en la que competimos. Si haces las cosas bien, lo lógico es que luego vengan los resultados. Por eso hay que cuidar las formas. Es una eliminatoria en la que hay que intentar pasar aprovechando que jugamos en casa y ante nuestra gente".

Forma de jugar ante el Rayo: "Nosotros preparamos este partido igual que si fuera un partido de Liga. Intentamos tener en cuenta las fortalezas del rival que tiene muy buenos jugadores por fuera, con gente con experiencia en el centro de la defensa... Es un equipo que es muy peligroso en trasiciones. Tenemos que tener cuidar esos detalles, saber por dónde nos pueden hacer daño. Nosotros tenemos que ser sólidos y cuando tengamos el balón tenemos que tener soluciones para intentar llegar a portería. Es lo que hemos trabajado estos días. A partir de ahí, tenemos que plantear un partido que nos ayude a ser fuerte en el campo".

Recibimiento de la gente: "No tengo quejas de la afición. Siempre me he sentido querido. Lo único que puedo hacer es dar mi máxima entrega. Darlo todo por el Racing. Tengo que ser lo más profesional posible que es lo que he estado haciendo desde que llegué aquí. Luego respetaré las opiniones como hago siempre y asumir las cosas que no hago bien. Ya lo comenté, pero por mucho de lo que hubiera pasado tenía que haber aguantado esa situación. En cuarenta años es la primera vez que me pasa. Tengo que aprender e intentar que no vuelva a pasar".

Posibles fichajes: "Tenemos claro que lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido de salir de esa situación. Si vienen fichajes, como ya pasó en otros equipos, para mejorar el equipo, el club tiene que estar abierto a esa situación. Si el mercado y la situación lo permite y hay jugadores que nos puede ayudar, pues mucho mejor".

Posibles salidas: "Yo trabajo con los jugadores que tengo. A partir de ahí, cualquier decisión que tenga que comunicarse será a través de Carlos".

Importancia del partido ante el Rayo: "Importa todo. Tanto el resultado como las sensaciones. Al final, si ganas partidos te da confianza. Vamos a intentar, con nuestras armas, competir bien e intentar pasar la eliminatoria".