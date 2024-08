Cristóbal Parralo: "Me voy decepcionado con el resultado, pero no con el trabajo del equipo"

“Me voy decepcionado por el resultado, pero no con el trabajo del equipo”, sentenciaba el míster del Racing. La sensación en el banquillo local era de haberle plantado cara a un oponente recién aterrizado de Primera, para el que sonó la campana en el último momento y de forma algo inesperada, justo al remate de una buena salvada por parte del equipo ante una situación de peligro rival.

Jugar más directo, colgar faltas en el medio campo y lanzarse a por los rechaces fueron las medidas de emergencia tomadas a diez minutos de que sonara el silbatazo final, cuando el Granada estrenaba el marcador. “Ellos hicieron cambio, con defensa de cinco para protegerse de esos balones aéreos” –consistentemente peligrosos desde la previa– “lo hemos intentado, pero cuando se va contrarreloj siempre es más complicado, te precipitas un poco”, explicaba Parralo.



Otra semana más, recordaba que en esta categoría “no se espera a nadie”, y la derrota, aún con mucho por delante, “nos duele igual, empezando la liga o no nosotros queremos ganar, lo hemos buscado e intentado, nos ha faltado finalizar alguna de esas opciones”.

Avanzando "por el camino correcto"

Contaba a su vez que están convencidos de ir por el camino correcto, mejorando semana a semana, a la espera de su oportunidad y enmendando errores. De hecho repetía once, un selección de nombres no necesariamente definitiva y que el técnico atribuía a que “son los que están en mejor forma ahora para afrontar los partidos”.

El desempeño de Chiki en la banda izquierda sigue siendo cuestión de necesidad, un refuerzo provisional a la espera de ser liberado, “tal y como iba hoy el partido era complicado jugar con dos puntas” relataba, “encajas un gol y ya no tienes al otro delantero que necesitarías para intentar esos últimos minutos arriesgar”.



En cuanto a las palabras pronunciadas en el vestuario, el míster compartía su sabiduría con un equipo que no termina de ver recompensados sus esfuerzos, “yo les he dicho que hay que levantar la cabeza, seguir trabajando duro, que esto no ha hecho más que empezar y que si seguimos con la misma intensidad, con la misma entrega, estoy convencido de que los resultados caerán de nuestro lado”.