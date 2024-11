Cristóbal Parralo: "Ha sido un querer y no poder"

El sabor de la decepción fue el gusto predominante tras una dura derrota en Ipurúa en un duelo al que el Racing llegaba “con la ilusión de competir y ganar el partido, y no ha podido ser”, señalaba Parralo al término del encuentro. “Nos ha costado mucho salir desde atrás en la primera parte, igual que a ellos, ha habido un juego bastante directo sin muchas llegadas. En el último tercio nos ha faltado otra vez un poco más de calma”, añadía.



Mientras, el inicio del segundo tiempo fue demoledor para el Racing al que el “tempranero gol nos ha hecho mucho daño. Nos ha faltado un poco de contundencia en esas jugadas en las que hemos encajado”, comentaba el preparador, añadiendo que “fue un querer y no poder. Lo hemos intentado, hemos trabajado hasta el final pero no hemos estado bien”. Y premonitorio fue el aviso del preparador durante el descanso, en el que “hemos hablado de que nos faltaba un poquito más de claridad saliendo con el balón y que teníamos que tener cuidado en este inicio de segunda parte, estar bien concentrado y bien metido... y en la primera jugada nos marcan. Cuanto más intentas que esto no ocurra, pues ocurre”.



El golpe fue duro para los de Parralo que “nos hemos quedado un poco tocados. Hemos intentado hacer cambios, el esquema y nos ha costado mucho. Hemos tenido algunas ocasión para marcar, ellos también porque dejábamos espacios atrás y creo que nos ha faltado contundencia en ese segundo gol, son cosas que no pueden ocurrir, que ahí sí que se ha puesto todo muy cuesta arriba”.



Con un cambio de sistema en el segundo tiempo “hemos logrado tener algunas situación en tres cuartos de campo pero luego nos ha faltado ese último pase, llegar a esos centros... igual que en la segunda parte, que hemos sacado muchos centro pero no hemos rematado tampoco”. “Cuando no ganas te quedas tocado, estamos a una altura de campeonato en que hay que sumar y eso merma la confianza”.