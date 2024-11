Cristóbal Parralo, tras el partido con el Castellón: "A ver si las lesiones nos respetan un poco"

En Castalia se veían destellos de los mejor que el Racing ha ido ofreciendo esta temporada: tenacidad nada más saltar al campo, defensa férrea para garantizar una portería a cero, y electrizantes salidas del banquillo para refrescar piernas.

“Nos ha faltado acierto”, indicó Parralo, una de las pocas pegas que este miércoles ponía al trabajo de sus pupilos. Reconocía que “en la situación que estamos un punto te sabe a poco, pero es verdad que hemos jugado contra un gran rival, y hay que valorar el dejar la portería a cero”.



Especialmente satisfecho se mostró con los ilusionantes primeros minutos de la escuadra verde, quitando hierro a la temprana ocasión de hacer el 0-1 que se le escapó a Giménez. “Hay tranquilidad total con Álvaro, yo sé que los goles le van a llegar”, sentenció”, incidiendo en que “estaba en el sitio e hizo lo que tenía que hacer un delantero”.



Por otra parte quedaba de nuevo patente que el conjunto ferrolano puede presumir de una boyante retaguardia, con un compañero de pruebas inmejorable como el Castellón. “No te puedes descuidar un momento porque te la lían, es un equipo que da gusto verlo jugar y hemos intentado estar a la altura”, opinó Parralo, matizando sin embargo que ese trabajo “nos permite sumar, pero no de tres como quisieras”.

Mal endémico

La otra pega que llegaba a mencionar el técnico en el pospartido, la aparentemente irrefrenable oleada de bajas. Comunicó que Delgado venía ya experimentando molestias en el pubis y que el otro cambio obligado, el de Manzanara, fue por motivos musculares.



“El equipo ha competido y se ha sabido sobreponer”, compartía el cordobés, “tranquilo en ese sentido”, pero no podía evitar manifestar que “a ver si las lesiones nos respetan un poco, ya veníamos con siete bajas. La verdad es que es difícil poder, ya no solamente sacar un once, sino tener recambios”.