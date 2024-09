Cristóbal Parralo: “Ni éramos tan buenos el otro día en Cádiz, ni somos tan malos ahora”

El técnico del equipo se quedaba con las “líneas generales” de un partido “bastante malo” por cuenta del Racing. En el análisis posterior al encuentro, Parralo señalaba la ausencia de equilibrio en las oportunidades de gol, que no hallaban quién las sumase al marcador, “hemos llegado algunas veces sobre todo con Josu –Dorrio– por la derecha, pero luego una vez no teníamos el balón nos costaba mucho recuperarlo”, expresaba, argumentando que “dejábamos pensar mucho al rival, y dejábamos progresar, entonces si durante el partido te cuesta mucho recuperar, vas gastando energías y llega un momento en que no te da“ sintetizó.



Reconocía que no esperaban que la tarde se desarrollase así, especialmente tras un esperanzador –aunque no fructífero– partido contra el Cádiz y unas sesiones de entrenamientos óptimas. “Me ha sorprendido que eso que hemos hecho en la semana no se haya visto reflejado en el partido”, comentó ante los medios. Y es que además, la de hoy fue una cita con varias primeras veces, en la que Parralo vio a unos jugadores “poco agresivos y poco intensos, cosa que no había pasado hasta ahora”.



Se habló también de estampas inéditas en el bastión defensivo verde, muro de contención que ha frenado sangrías más allá de los dos goles encajados, allá por agosto. “Hemos logrado empatar, que era lo más difícil, y a partir de ahí hemos querido ir hacia adelante sin cuidar, sin buscar ese equilibrio y la verdad es que nos hemos quedado con muchos espacios a las espaldas, con jugadores que llegaban en conducción con facilidad, con errores en la salida del balón y nos han costado muy caro”, decía el técnico, que trató de suavizar los malos augurios con un “ni éramos tan buenos el otro día en Cádiz, ni somos tan malos ahora”.



“Vamos a intentar que afecte lo menos posible y que los jugadores entiendan qué ha pasado”, compartía un entrenador racinguista centrado en analizar errores "para que no vuelvan a suceder". Admitía que “lógicamente hay decepción, que nos tiene que durar hasta el próximo entrenamiento”.