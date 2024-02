Cristobal Parralo: "Igual me tenía que cambiar yo"

El técnico del Racing mostró al término del duelo vivido en el terreno de juego del Eldense su descontendo por el duelo disputado ante el grupo valenciano, especialmente fuerte en unas jugadas a balón parado que finalmente, fueron las que senteciaron el grupo ferrolano.



“No hemos sido capaces de controlar ese juego”, se sinceró el entrenador, “hemos estado muy blandos y así es muy difícil. Hemos concedido mucho y en situaciones que hemos trabajado durante la semana”. Y es que con un 2-0 en contra el marcador, el partido se le puso muy cuesta arriba a un grupo verde que “cuando das esas facilidades... la liga no acaba con la primera vuelta, tenemos que meternos, trabajar más duro, hacer las cosas mejor para conseguir sumar puntos y hoy la verdad es que no hemos estado bien”.

El técnico racinguista asumió la responsabilidad de la derrota de los suyos en la tarde de ayer en el campo de Nuevo Pepico Amat, señalando que “voy a trabajar todo lo que pueda para intentar darle un cambio a lo que está haciendo el equipo ahora”.

"Hemos sido muy blandos"

Sin querer profundizar en lo que llevó a su equipo a la derrota –”ha habido errores, estas cosas las analizaremos internamente e intentaramos mejorar”–, Parralo señaló su intención de mejorar la versión vista hoy de su grupo en el campo “quizá porque no he visto venir alguna cosa y yo estoy ahí para intentar verlas venir”.



El entrenador racinguista quiso asimismo felicitar a un Eldense que “ha sabido aprovechar nuestras debilidades. Ha ganado justamente y nosotros a ponernos las pilas, porque no podemos seguir concediendo y siendo tan blandos”. El grupo valenciano, con dos goles a favor, se encontró con un equipo replegado “que era difícil combinar. No hemos estado bien... y a trabajar”. En un intento por darle un giro a esta situación, los cambios de Parralo no fucionaron, ”igual también me tenía cambiar yo y no he sabido que los jugadores tuviesen que tener la actuación que creo que teníamos que tener”.