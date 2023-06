Cristóbal Parralo: “Hemos sido un equipo con todas las letras y eso nos ha llevado al éxito”

Por tercera temporada consecutiva ha estado a los mandos del Racing Cristóbal Parralo (Priego de Córdona, 19xx). Él ha sido el encargado de guiar a una plantilla que, a pesar de que no contaba con las mejores individualidades de la categoría de bronce del fútbol español, sí fue la que mejor se comportó como grupo. La competitividad mostrada por el equipo, de hecho, fue la que le hizo ser el mejor del grupo 1 y lograr el ascenso a Segunda. Es algo de lo que el preparador hace balance cuando ya ha empezado las vacaciones.

¿Qué nota le pone el profesor Parralo al alumno Racing?

Matrícula de honor. Hemos conseguido el objetivo del ascenso en una temporada que no pudo haber ido mejor: el equipo ha superado muchas adversidades, ha hecho las cosas bien y es justo vencedor.

¿De qué se siente más orgulloso al acabar la temporada?

En general, de cómo ha trabajado el grupo, cómo hemos construido un equipo, que es lo importante para conseguir los objetivos. Quizás no éramos la plantilla con más jugadores destacados, pero sin duda fuimos el mejor equipo.

¿Cuál ha sido su mejor y su peor momento del curso?

Lógicamente, el mejor es cuando se consiguió el objetivo de ser campeón. Teníamos una resposabilidad muy grande por la ilusión que habíamos generado en el club y en la ciudad y lograr el ascenso fue un alivio. Y el peor... cuando hay lesiones graves en tus jugadores y sabes que los vas a perder bastante tiempo. Pero el equipo ha sido capaz de crecerse ante esas adversidades, superarlas y aportar entre todos para que esas bajas no se notasen de cara al objetivo.

Tras haberlo ganado casi todo, ¿por qué este ascenso es tan especial para usted?

Quizás porque sé lo mucho que ha costado, la cantidad de trabajo que hay detrás, la intensidad con la que hemos vivido, los muchísimos kilómetros que hemos recorrido, el sacrificio que ha habido... Cuando logras el objetivo, la satisfacción que consigues es muy grande.

¿Lo hecho por el Racing este curso recuerda que el fútbol es un deporte de equipo?

Sin duda el fútbol es un deporte de equipo. Y el Racing ha dado muestras de ello: hemos sido un equipo con todas las letras y eso nos ha llevado al éxito.

¿Cómo califica el apoyo recibido por los aficionados?

Es algo que ya empezó en Balaídos en el playoff de ascenso de la temporada pasada, cuando quedamos eliminados por el Nàstic de una manera inmerecida. Entonces ya empezó a haber una comunión entre el equipo y la afición que este año ha culminado logrando el ascenso a Segunda.

¿Este proyecto del Racing tiene mucho margen de mejora?

No quiero que se malinterpreten mis mensajes. Hemos ascendido a una categoría profesional, que es muy exigente, no va a ser nada fácil y todo el mundo tiene que ser consciente de que el objetivo tiene que ser mantenerse y consolidarse para aprender y luego ir creciendo. Esto es lo que creo que debe sentir todo el mundo y lo que creo que deben ser los objetivos del club. Todo lo que no sea eso sería equivocarnos y generar unas expectativas que serían muy difíciles de cumplir y lo que hay que hacer es tener los pies en el suelo, saber que todavía nos falta crecer en muchos aspectos y en ello estamos. Lo mejor que puede pasar es consolidarse como club y, a partir de ahí, ir creciendo.

¿Seguirá siendo Segunda División tan dura como era?

Es una categoría muy dura y larga, porque son 42 jornadas y hay muchos equipos competitivos, algunos de los cuales podrían estar tranquilamente en Primera. Hay proyectos importantes, mucho músculo financiero... Por eso insisto en que hay que ser realista con los objetivos, pero eso no quiere decir que no podamos soñar. Pero lo primero es consolidarse para seguir creciendo y, en el futuro, poder aspirar a más.

Queremos buenos jugadores y buenas personas

Acabada ya la temporada, a la que solo le faltó la guinda de hacerse con el título de la categoría en la eliminatoria que lo enfrentó al Amorebieta, Cristóbal Parralo disfrutará ahora de unos días de descanso. A partir de ahí empezará, junto al director deportivo del club ferrolano, la planificación de la próxima campaña.

¿Es válida para jugar en Segunda buena parte de la plantilla que había este curso en Primera RFEF?

Las categorías están por algo. Carlos Mouriz y yo tenemos que planificar y, a partir de ahí, veremos qué jugadores reúnen el perfil para afrontar la nueva categoría y quiénes no. Es lo que pasó el año pasado, porque cada temporada y en cada categoría hay que tratar de hacer el mejor equipo posible para cumplir los objetivos.

¿Todo será más fácil si hay un grupo tan fuerte como el que había en la presente temporada?

Es lo que siempre intentamos Carlos Mouriz y yo: que haya un grupo fuerte, unido y que aparte de buenos jugadores haya buenas personas que nos ayuden a consolidar el equipo en la categoría en la que estemos. No hay ninguna duda en eso, porque estamos muy pendientes de que los que lleguen al Racing aporten, además de a nivel deportivo, a nivel humano. Y eso es lo mejor para no equivocarnos.